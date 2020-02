Capcom ha cambiado sus planes para PAX East a causa del coronavirus

Una vez más el coronavirus impide que los fans logren reunirse con los desarrolladores de sus juegos favoritos. Hace un par de días les comentamos sobre la suspensión del panel de Final Fantasy XIV en PAX East a causa de este virus, bueno, ahora Capcom ha realizado algo similar, y los planes para el Monster Hunter Festa Boston 2020 han cambiado.

Por medio de un mensaje en Twitter, la división de Estados Unidos de Capcom dio a conocer que su participación en PAX East 2020 no se llevará a cabo conforme estaba planeado. Durante el panel de Monster Hunter, estaba programada la asistencia de miembros del equipo creativo de franquicia y una sesión de firma de autógrafos con los fans, algo que ya no se llevará a cabo.

A pesar de que Capcom no reveló la razón detrás de esta decisión, se puede asumir que fue para proteger la salud de los asistentes. No obstante, esto no significa que la compañía no participará en el evento. Aún habrá festejos con motivo del Monster Hunter Festa Boston 2020, e incluso se compartirán noticias sobre la serie.

An update on MH Festa: Boston 2020:

Unfortunately, our guests from the MH dev team will no longer be able to attend the event. We will no longer have an autograph session but are still planning to share #Iceborne news.

Our sincere apologies for inconvenience! pic.twitter.com/DVpQugYieS

— Capcom USA (@CapcomUSA_) February 20, 2020