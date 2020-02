EA no asistirá a GDC por coronavirus

A pesar de que la producción y distribución de videojuegos aún no se ve afectada a gran escala a causa del coronaviris, no se puede decir lo mismo en cuanto a los eventos masivos. Durante los últimos días hemos visto cómo varias compañías han cancelado su participación en PAX East y GDC. Ahora, EA se une a PlayStation, Facebook y Kojima Productions, y ha anunciado que limitará su presencia en la convención de desarrolladores.

Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, reveló a través de su cuenta oficial de Twitter un comunicado compartido por Alex Sherer, especialista de desarrollo de producto en mercado de EA, donde informa que el corporativo de EA ha cancelado su participación en GDC 2020.

Electronic Arts is limiting its presence at GDC, advising employees not to travel.

Another company pulling out of GDC due to impact of COVID-19.https://t.co/LfGTuT7BH5 pic.twitter.com/kfG41uj9uR

