¡Capcom ya está trabajando en un demo de Resident Evil 3 Remake!

No es un sorpresa que Resident Evil 3 Remake sea uno de los juegos más esperados de la primera mitad de 2020, especialmente considerando que la re-imaginación de RE2 llegó a ser catalogada como uno de los mejores títulos de 2019. Para aliviar tu tiempo de espera, Capcom ha revelado que RE3 Remake tendrá un demo.

Lamentablemente, por el momento no hay información relacionada a las plataformas en las que estará disponible y cuándo podremos tener este pequeño adelanto en nuestra manos. Sin embargo, es bastante obvio que podremos disfrutar del demo en PS4, Xbox One y PC. De igual forma, debido a que Resident Evil 3 Remake llegará a nuestras manos el próximo 3 de abril 2020, probablemente veamos esta demostración en algún punto de marzo.

It was written in the STARS… ?

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH

— Resident Evil (@RE_Games) February 25, 2020