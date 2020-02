Se filtran nuevas y aterradoras imágenes de Resident Evil 3 Remake

En poco más de un mes, el remake de Resident Evil 3 finalmente llegará al PlayStation 4, Xbox One y PC. Debido a lo fantástico que fue su antecesor, los fans de la saga están muy emocionados por esta nueva entrega, y estas aterradoras imágenes que se filtraron seguramente incrementarán tu hype todavía más. Eso sí, si prefieres entrarle a este juego sin saber nada, entonces te recomendamos tener cuidado por posibles spoilers.

A continuación, te presentamos todas las nuevas imágenes de RE3 Remake. Recuerda dar click sobre ellas para verlas en alta resolución:

Resident Evil 3 Remake debutará el 3 de abril para el PS4, Xbox One y PC. Si pensabas que este título, al igual que muchos otros este año, iba a sufrir un retraso, entonces quédate tranquilo pues Capcom ha confirmado que este no será el caso. Por otra parte, recuerda contar con el espacio suficiente en tu disco duro para no tener ningún problema durante la instalación. Aquí puedes ver cuánto pesará este título en consolas.

Fuente: Biohazard Declassified / TheViper12