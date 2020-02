Liam Neeson ya no quiere participar en películas de Star Wars o Batman

Liam Neeson ha sido uno de los actores más emblemáticos de nuestro tiempo. Desde su papel en Schindler’s List, que le otorgó una nominación al Oscar, hasta su interpretación de Bryan Mills en las películas de Taken, el actor ha tenido una gran variedad de personajes a lo largo de los años. Algunos de sus roles más prominentes sucedieron en nuestras franquicias favoritas, incluyendo Star Wars y DC, pero parece ser que ya no lo volveremos a ver en ninguna de ellas.

El actor le dio vida a Qui-Gon Jinn en Star Wars: La Amenaza Fantasma y Ra’s al Ghul en Batman Begins y The Dark Knight. En una reciente entrevista para Entertainment Weekly, Neeson reveló que ya no tiene interés por regresar a ninguna de estas dos franquicias. Así respondió el actor cuando se le preguntó si regresaría al género:

“Seré honesto contigo, no. No soy un gran fan de ese género. Admiro a Hollywood por todas las maravillas técnicas, pero no tengo ganas de ir al gimnasio por tres horas al día para marcarme y así poder entrar a un traje de Velcro con una capa.

Admiro a los actores e incluso conozco a algunos que lo hacen — y lo hacen de maravilla. Solo no es mi género, en verdad no lo es. La primer Star Wars en la que participe, fue hace 22 años, y disfrute eso porque era algo novedoso. Fue algo interesante, hacer que se viera real, pero hasta ahí. Fue muy cansado.”