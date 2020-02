Rumor: Ya está en desarrollo una nueva película de Star Wars

Con el lanzamiento en Blu-Ray de The Rise of Skywalker en el horizonte, los fans de esta galaxia muy, muy lejana ya se están empezando a preguntar qué sigue para la saga dentro del cine. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el director J.D. Dillard está trabajando con Lucasfilm para desarrollar una nueva entrega en la franquicia. El proyecto también involucraría al escritor de Luke Cage y Agents of S.H.I.E.L.D., Matt Owens.

Una gran pregunta aquí, es sí esta cinta se trabajará para la pantalla grande o Disney+. Actualmente, Lucasfilm ha anunciado tres fechas de lanzamiento para nuevas películas de Star Wars, empezando por diciembre 2022, continuando hasta diciembre 2024 y finalizando en diciembre 2026. Anteriormente, Bob Iger, CEO de Disney, reveló que los co-creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, ocuparían al menos la primera de estas tres fechas, aunque su salida de la franquicia engendró un sinfín de teorías sobre lo que esto podría significar para el futuro de la saga.

Anteriormente, Iger ya había confirmado que estarían poniendo en “pausa” todas las entregas cinematográficas de Star Wars, y que Lucasfilm se estaría enfocando en lanzar contenido para Disney+. Al parecer, la compañía pudo haber cambiado de opinión, o simplemente podría tratarse de un largometraje para su servicio de streaming.

