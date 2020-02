Niña de siete años se convierte en campeona Pokémon

Conoce a Simone Lim. Ella es la nueva campeona del torneo Pokémon Oceania International Juniors Championships. Se enfrentó en Melbourne, Australia contra Justin Miranda-Radbord, uno de los mejores jugadores de la región con una gran lista de logros, entre ellos, sostener el título de Campeón Regional 21 veces.

Lim parece haber salido de la nada para reclamar el trono. Esta era su primera vez compitiendo; logró posicionarse entre los cuatro mejores del Malaysia Regionals en el Singapore Special Event, algo que sin duda ya sería suficientemente impresionante para la mayoría de los jugadores.

this morning 7-year old Simone Lim won a major Pokémon Junior Championship beating out a field of older more experienced kids, upsetting the tournament favorite champion #1 seed in the final, and doing so with an incredible read to earn her the title

