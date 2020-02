Se estima que Pokémon Home haya generado $1.8 MDD en su primera semana

Ha pasado apenas una semana desde que el nuevo servicio basado en la nube, Pokémon Home, fuera lanzado en el Nintendo Switch y dispositivos móviles, así que ¿cómo le está yendo? Información de Sensor Tower Store Intelligence revela que la aplicación de celulares ya ha sido descargada 1.3 millones de veces.

Los Estados Unidos encabeza la lista de los países en donde más veces se ha instalado, con 444 mil descargas. Japón está en segundo lugar con 299 mil descargas, y Reino Unido en tercero con 74 mil descargas. Aquí el listado completo:

Ahora, en términos de ganancias, se estima que Pokémon Home haya generado $1.8 millones de dólares gracias a su servicio de suscripción premium, que permite a los usuarios pagar por 30 días, 90 días, o un año completo.

De acuerdo con Sensor Tower, esto también representa un 94.7 por ciento de las ganancias móviles de The Pokémon Company desde el 12 de febrero. Aunque esta cifra no incluye al dinero generado por Pokémon GO!

