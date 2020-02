DBZ: Kakarot adelanta su próximo DLC con una nueva actualización

Bandai Namco reveló los primeros detalles del próximo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot al mostrarnos unas nuevas imágenes. Una de ellas en particular se verá muy interesante para todos aquellos fans de Super, pues básicamente confirma que la historia se expandirá más allá de la saga de Buu.

La imagen en cuestión la puedes ver a continuación y se trata de un “misterioso árbol” que aparecerá en el primer DLC del juego, sin embargo, dicho árbol se parece ser nada más y nada menos aquel que se encuentra en el planeta donde reside Beerus.

On this update of #DBZKakarot we reveal new side-quests + a preview of a mysterious tree in the upcoming DLC!

Experience new stories never before seen in the manga or anime, created by the author, Akira Toriyama! Order DRAGON BALL Z: KAKAROT https://t.co/9HQl4Brct8 pic.twitter.com/eOKmEFML5E

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) February 21, 2020