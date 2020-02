Robert Downey Jr. podría ser el próximo Linterna Verde en live-action

A pesar de haber tenido otros papeles en el cine, cuando pensamos en Robert Downey Jr., lo primero que se nos viene a la mente de muchos de nosotros es Tony Stark aka Iron Man. Sin embargo, parece ser que este actor muy pronto podría abandonar su legado en Marvel para unirse a la competencia como Hal Jordan en la próxima serie live-action de Linterna Verde para HBO Max.

Por ahora esto es solo un rumor, sin embargo, proviene de una fuente confiable, quien anteriormente filtró al portal We Got This Covered el villano principal de Black Widow, el remake live-action de Bambi, y la serie de Linterna Verde para HBO Max semanas antes de su revelación oficial. De acuerdo con esta información, Warner Bros. quiere a Downey Jr. en el papel de Hal Jordan, pero Tom Cruise sigue siendo uno de los candidatos favoritos para la productora.

Entre otros actores que figuran dentro de los planes de Warner para dar vida al nuevo Linterna Verde se encuentran John Krasinski, Zac Efron y Chris Hemsworth. Cruise fue uno de los actores que más fuerte ha sonado durante los últimos años, pero al parecer el actor rechazó el papel, así que Downey Jr. sería considerado como la segunda mejor opción. Suena como algo poco probable, pues hace no mucho tiempo Downey Jr. aseguró que Iron Man aún podría volver a la pantalla grande de cierta manera, pero no dejó en claro cómo.

Fuente: We Got This Covered