¡Disfruta de las nuevas ofertas en juegos japoneses en la PlayStation Store!

TRENDING

SE FILTRA EL ASPECTO FINAL DE CHEETAH EN WW1984
AQUÍ EL DISEÑO ORIGINAL DE PICORO EN DB: EVOLUTION
SINOPSIS OFICIAL DE LA SERIE DE RESIDENT EVIL
NUEVOS JUEGOS DE SNES Y NES PARA SWITCH
LA PELÍCULA DE DRAGON QUEST YA DISPONIBLE EN NETFLIX
¿PARA QUÉ SIRVE EL PEQUEÑO ORIFICIO EN LA PANTALLA DEL SWITCH?
MARVEL'S AVENGERS TENDRÁ INCREÍBLES EDICIONES ESPECIALES
TLOU II BUSCA REDEFINIR LOS JUEGOS AAA
LUCASFILM NO QUERÍA LA PALABRA 'JEDI' EN FALLEN ORDER
AQUÍ LAS NUEVAS IMÁGENES DE FFVII REMAKE
LA TERCERA TEMPORADA DE CASTLEVANIA ESTRENA TRÁILER
NUEVAS EDICIONES DEL MANGA DE EVANGELION SALEN ESTE AÑO
CONSIGUE DOS JUEGOS GRATUITOS EN EPIC STORE
NUEVO TRÁILER DE LA CUARTA TEMPORADA DE STRANGER THINGS
UNTITLED GOOSE GAME GANÓ GOTY EN D.I.C.E. AWARDS 2019
Por 0 COMENTARIOS 21/02/2020 12:30 pm

kingdom

La Promoción Éxito en Japón, una de las ofertas regulares de la PlayStation Store, está de regreso el día hoy, trayendo cientos de descuentos en todos los juegos japoneses de PS4, PS3, PS Vita y PSP que podrías querer. Aquí puedes conocer todos los títulos que están con descuento.

Hay algunos nombres importantes aquí, como Kingdom Hearts III, Devil May Cry 5, Yakuza 6 y Ace Combat 7: Skies Unknown, y cada uno de ellos tiene un gran descuento. Pero hay más, pues Dragon Quest XI, Monster Hunter World: Iceborne y Dark Souls III también los puedes encontrar a muy buen precio. Recuerda que estas ofertas solo estarán disponibles hasta el 6 de marzo, así que no la pienses mucho.

Aquí el listado completo:

Juego Descuento
428: SHIBUYA SCRAMBLE 80%
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 50%
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION 50%
AEGIS OF EARTH: PROTONOVUS ASSAULT 70%
AI: THE SOMNIUM FILES 40%
AKIBA’S BEAT 70%
AKIBA’S TRIP: UNDEAD AND UNDRESSED 70%
ALTERNATE JAKE HUNTER: DAEDALUS THE AWAKENING OF GOLDEN JAZZ 63%
ATELIER ARLAND SERIES DELUXE PACK 30%
ATELIER MERURU ~THE APPRENTICE OF ARLAND~ DX 30%
ATELIER RORONA ~THE ALCHEMIST OF ARLAND~ DX 30%
ATELIER RYZA: DIGITAL DELUXE EDITION 30%
ATELIER RYZA: EVER DARKNESS & THE SECRET HIDEOUT 30%
ATELIER RYZA: SEASON PASS ‘KURKEN ISLAND JAM-PACKED PASS’ 30%
ATELIER TOTORI THE ADVENTURER OF ARLAND~ DX 30%
BANNED FOOTAGE VOL.1 40%
BANNED FOOTAGE VOL.2 40%
BERSERK AND THE BAND OF THE HAWK 60%
BIRTHDAYS THE BEGINNING 68%
BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS 75%
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE SPECIAL EDITION 20%
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE VER 2.0 EXPANSION PACK 20%
BLAZBLUE: CENTRAL FICTION 70%
BLAZBLUE: CROSS TAG BATTLE 20%
CHAOSCHILD 80%
CHOCOBO’S MYSTERY DUNGEON EVERY BUDDY! 50%
CLADUN RETURNS: THIS IS SENGOKU! 65%
CODE VEIN 40%
CODE: REALIZE BOUQUET OF RAINBOWS~ 70%
CODE: REALIZE WINTERTIDE MIRACLES~ 60%
CONCEPTION PLUS: MAIDENS OF THE TWELVE STARS 30%
CONTRA: ROGUE CORPS 50%
CRYSTAR 50%
CRYSTAR 4 PANEL COMIC COLLECTION 50%
CRYSTAR CLOTHING SWAP COLLECTION 50%
CRYSTAR HOLIDAY COLLECTION 50%
CRYSTAR MASCOT COSTUME COLLECTION 50%
CRYSTAR PEDDLER COLLECTION 50%
DAMASCUS GEAR: OPERATION OSAKA HD EDITION 67%
DANGANRONPA 1•2 RELOAD 50%
DANGANRONPA ANOTHER EPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS 57%
DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY 60%
DARK ROSE VALKYRIE 65%
DARK SOULS III 75%
DARK SOULS III – DELUXE EDITION 75%
DATE A LIVE: RIO REINCARNATION 60%
DEAD RISING 4: FRANK’S BIG PACKAGE 50%
DEATH END REQUEST 50%
DEATH MARK 60%
DEMON GAZE II 75%
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION – LADY AND TRISH COSTUME PACK 40%
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION – SUPER NERO/SUPER DANTE/SUPER VERGIL 40%
DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – HACKER’S MEMORY 75%
DISGAEA 1 COMPLETE 50%
DISGAEA 4 COMPLETE + 30%
DISGAEA 5 COMPLETE BUNDLE 50%
DISGAEA 5: ALLIANCE OF VENGEANCE 50%
DISSIDIA FINAL FANTASY NT 50%
DISSIDIA FINAL FANTASY NT DIGITAL DELUXE EDITION 50%
DISSIDIA FINAL FANTASY NT SEASON PASS 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 80%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA DLC PACK 3 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA DLC PACK 4 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PACK 2 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PASS 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK 1 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK 2 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK SET 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 DRAGON BALL SUPER PACK 1 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 DRAGON BALL SUPER PACK 2 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 DRAGON BALL SUPER PACK 3 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 DRAGON BALL SUPER PACK 4 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 EXTRA PACK 1 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2: SEASON PASS 50%
DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE 80%
DRAGON QUEST BUILDERS 50%
DRAGON QUEST BUILDERS 2 40%
DRAGON QUEST BUILDERS 2 DIGITAL DELUXE EDITION 40%
DRAGON QUEST HEROES II™ EXPLORER’S EDITION 50%
DRAGON QUEST HEROES: DIGITAL SLIME EDITION 50%
DRAGON QUEST HEROES: THE WORLD TREE’S WOE AND THE BLIGHT BELOW 50%
DRAGON QUEST XI – DIGITAL EDITION OF LIGHT 50%
DYNASTY WARRIORS 9: ADDITIONAL COSTUMES SET 20%
DYNASTY WARRIORS 9: ADDITIONAL SCENARIOS SET 20%
DYNASTY WARRIORS 9: ADDITIONAL WEAPONS SET 20%
DYNASTY WARRIORS 9: ALL SEASON PASSES SET 20%
DYNASTY WARRIORS 9: COMPLETE EDITION 20%
DYNASTY WARRIORS 9: SEASON PASS 50%
DYNASTY WARRIORS 9: SEASON PASS 2 40%
DYNASTY WARRIORS 9: SEASON PASS 3 30%
DYNASTY WARRIORS 9: SPECIAL SCENARIO EDITION 20%
DYNASTY WARRIORS 9: SPECIAL WEAPON EDITION 20%
EARTH DEFENSE FORCE 4.1 WINGDIVER THE SHOOTER 50%
EARTH DEFENSE FORCE 4.1: THE SHADOW OF NEW DESPAIR 50%
EARTH DEFENSE FORCE 5 50%
EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION 52%
EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN 50%
EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION 50%
EFOOTBALL PES 2020 LEGEND EDITION 60%
EFOOTBALL PES 2020 STANDARD EDITION 60%
EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY 70%
FAIRY FENCER F: ADVENT DARK FORCE 73%
FIGHTING ROAD: NJPW 2017 JUNIOR HEAVYWEIGHT 60%
FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION 50%
FINAL FANTASY TYPE-0 HD 50%
FINAL FANTASY VII 50%
FINAL FANTASY VIII REMASTERED 40%
FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER 50%
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE 50%
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES 50%
FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD 50%
FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION 50%
FINAL FANTASY XV ROYAL PACK 50%
FINAL FANTASY XV SEASON PASS 50%
FINAL FANTASY XV: EPISODE ARDYN 50%
FINAL FANTASY XV: EPISODE GLADIOLUS 50%
FINAL FANTASY XV: EPISODE IGNIS 50%
FINAL FANTASY XV: EPISODE PROMPTO 50%
FIRE PRO WRESTLING WORLD 70%
FIRE PRO WRESTLING WORLD DELUXE EDITION 70%
FIRE PRO WRESTLING WORLD ENTRANCE CRAFT DLC 30%
FIRE PRO WRESTLING WORLD FIRE PROMOTER DLC 60%
FIRE PRO WRESTLING WORLD NJPW 2018 WRESTLER PACK 50%
FIRE PRO WRESTLING WORLD WORLD WONDER RING STARDOM COLLABORA 40%
FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE 40%
GABBUCHI 50%
GAL*GUN 2 75%
GAL*GUN 2 – ALICE IN DOKI DOKI LAND SET 50%
GAL*GUN 2 – ALLURING BELLY DANCER SET 50%
GAL*GUN 2 – ANGELIC NURSE SET 50%
GAL*GUN 2 – BLACK & WHITE BIKINI SET 50%
GAL*GUN 2 – BUBBLE BATH BIKINI SET 50%
GAL*GUN 2 – CLASSY BUNNY GIRL SET 50%
GAL*GUN 2 – FANCY MAID MINI-SKIRT SET 50%
GAL*GUN 2 – FIGHTING SPIRIT ACADEMY UNIFORM SET 50%
GAL*GUN 2 – KUNG-FU CUTIE SET 50%
GAL*GUN 2 – MEOWVELOUS SWEATER SET 50%
GAL*GUN 2 – POLE POSITION PIN-UP SET 50%
GAL*GUN 2 – RACY RIBBONS SET 50%
GAL*GUN 2 – RISQUE APRON SET 50%
GAL*GUN 2 – S-CLASS DEMON BUSTER SUIT SET 50%
GAL*GUN 2 – SERGEANT SUSPENDERS SET 50%
GAL*GUN 2 – SEXY SHRINE MAIDEN SET 50%
GAL*GUN 2 – SLIME TIME SET 50%
GAL*GUN 2 – SUPER-SHORT CHEONGSAM SET 50%
GAL*GUN 2 – TIGER-STRIPED ONI BIKINI SET 50%
GAL*GUN 2 – VENUS SOCCER UNIFORM SET 50%
GAL*GUN 2 – VICE COP SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘ANGEL’S CUTTING BOARD’ 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘BEAR KIGURUMI’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘BEWITCHING SORCERESS’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘BLAST FROM THE PAST’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘BUNNY KIGURUMI’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘CHINESE DRESS’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘COURAGEOUS HERO’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘CUNNING KUNOICHI’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘DEMON’S MEAT BUNS’ 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘FESTIVAL TIME’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘HIDDEN DESIRE’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘MAID UNIFORM’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘PRISONER OF LOVE’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘QUEEN OF PAIN’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘REVITALIZING CLERIC’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘RIPPED UNIFORM’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘SAKURAZAKI SQUAD 777’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘SEXY RIBBONS’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘SHRINE MAIDEN’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘SUMMER VACATION’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘WEDDING DRESS’ COSTUME SET 50%
GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘YOU’RE A SQUID NOW’ COSTUME SET 50%
GHOST PARADE 50%
GOD EATER 2: RAGE BURST 75%
GOD EATER 3 50%
GOD WARS FUTURE PAST 70%
GRAND KINGDOM 85%
GUILTY GEAR XRD -REVELATOR- 50%
GUILTY GEAR XRD REV 2 70%
GUNDAM VERSUS 75%
HITMAN GO: DEFINITIVE EDITION 80%
I AM SETSUNA 40%
ILLUSION OF L’PHALCIA 47%
JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE 75%
JUDGMENT 50%
JUST CAUSE 3 75%
JUST CAUSE 3: AIR LAND & SEA EXPANSION PASS 75%
JUST CAUSE 3: BAVARIUM SEA HEIST 70%
JUST CAUSE 3: MECH LAND ASSAULT 70%
JUST CAUSE 3: REAPER MISSILE MECH 70%
JUST CAUSE 3: SKY FORTRESS 70%
KILL LA KILL – IF 35%
KINGDOM HEARTS ALL-IN-ONE PACKAGE 70%
KINGDOM HEARTS III 70%
KOTODAMA: THE 7 MYSTERIES OF FUJISAWA 50%
LABYRINTH OF REFRAIN: COVEN OF DUSK 50%
LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS 80%
LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS AND SEASON PASS PACK 85%
LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS ICY DEATH PACK 85%
LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS SEASON PASS 85%
LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS TWISTED GEARS PACK 85%
LARA CROFT GO 80%
LEFT ALIVE DAY ONE EDITION 67%
LIFE IS STRANGE 2 – EPISODE 1 75%
LIFE IS STRANGE 2 – EPISODE 2 – 5 55%
LIFE IS STRANGE 2 COMPLETE SEASON 50%
LITTLE DRAGONS CAFÉ 70%
LITTLE NIGHTMARES 75%
LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION 75%
LITTLE WITCH ACADEMIA 80%
LOST SPHEAR 40%
MEGADIMENSION NEPTUNIA VII 75%
MEGADIMENSION NEPTUNIA VIIR 75%
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES 80%
METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE 50%
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN 75%
METAL GEAR SURVIVE 60%
METAL MAX XENO 68%
MONOCHROME ORDER 47%
MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV 50%
MY HERO: ONE’S JUSTICE 75%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 2 50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 3 FULL BURST 50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 75%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 – DELUXE EDITION 75%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY 70%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY 50%
NARUTO SHIPPUDEN: UNS4 ROAD TO BORUTO 70%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER 80%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION 80%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER SEASON PASS 50%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER SEASON PASS 2 50%
NARUTO: ULTIMATE NINJA STORM 50%
NATURAL DOCTRINE 70%
NEW GUNDAM BREAKER 75%
NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM 66%
NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM – DELUXE EDITION 66%
NIER:AUTOMATA 3C3C1D119440927 50%
NIER:AUTOMATA GAME OF THE YORHA EDITION 50%
NIGHTS OF AZURE 65%
NIGHTS OF AZURE 2: BRIDE OF THE NEW MOON 60%
NIOH 25%
NIOH – THE COMPLETE EDITION 61%
NIPPON MARATHON 50%
NOBUNAGA’S AMBITION: SPHERE OF INFLUENCE 50%
NOBUNAGA’S AMBITION: SPHERE OF INFLUENCE – ASCENSION 50%
OMEGA QUINTET 85%
ONE PIECE BURNING BLOOD 80%
ONE PIECE BURNING BLOOD – GOLD EDITION 80%
ONE PIECE GRAND CRUISE (VR) 50%
ONE PIECE WORLD SEEKER 50%
ONE PIECE WORLD SEEKER DELUXE EDITION 50%
ONE PIECE WORLD SEEKER EPISODE PASS 50%
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 80%
ONECHANBARA Z2: CHAOS 70%
ONINAKI 40%
OUR WORLD IS ENDED. 65%
PERSONA DANCING: ENDLESS NIGHT COLLECTION 50%
PIXELJUNK MONSTERS 2 80%
PIXELJUNK MONSTERS 2 DANGANRONPA PACK 80%
PIXELJUNK MONSTERS 2 DELUXE EDITION 80%
PIXELJUNK MONSTERS 2 ENCORE PACK 80%
PIXELJUNK MONSTERS 2 SEASON PASS 80%
PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS 80%
PUNCH LINE 74%
RAD 50%
RESIDENT EVIL 0 – COMPLETE COSTUME PACK 60%
RESIDENT EVIL 2 60%
RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD 25%
RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD GOLD EDITION 50%
RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD SEASON PASS 60%
RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD: END OF ZOE 50%
ROMANCING SAGA 2 40%
ROMANCING SAGA 3 25%
ROOT LETTER 70%
SAGA SCARLET GRACE: AMBITIONS 25%
SAINT SEIYA SOLDIERS’ SOUL 75%
SAMURAI WARRIORS 4-II 60%
SCHOOL GIRL/ZOMBIE HUNTER 70%
SECRET OF MANA 50%
SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL 60%
SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL – TAILOR-MADE EDITION 60%
SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS 50%
SENRAN KAGURA PEACH BEACH SPLASH 60%
SENRAN KAGURA PEACH BEACH SPLASH – SEXY SOAKER LIMITED EDITION 60%
SHENMUE III 40%
SHENMUE III – DIGITAL DELUXE EDITION 40%
SLEEPING DOGS DEFINITIVE EDITION 85%
SNK HEROINES 40%
SONG OF MEMORIES 75%
SPIRIT HUNTER: NG 50%
STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R 20%
STEINS;GATE 0 70%
STEINS;GATE ELITE 60%
STEINS;GATE: MY DARLING’S EMBRACE 30%
STREET FIGHTER V 60%
STREET FIGHTER V – 30TH ANNIVERSARY COSTUME: GUILE 75%
STREET FIGHTER V – 30TH ANNIVERSARY COSTUME: IBUKI 75%
STREET FIGHTER V – 30TH ANNIVERSARY COSTUME: KARIN 75%
STREET FIGHTER V – 30TH ANNIVERSARY COSTUME: M. BISON 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: AKUMA 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: ALEX 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: BALROG 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: BIRDIE 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: BLANKA 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: CAMMY 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: CHUN-LI 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: CODY 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: E. HONDA 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: IBUKI 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: JURI 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: KARIN 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: KOLIN 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: LUCIA 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: POISON 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: SAGAT 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: SAKURA 75%
STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: ZEKU 75%
SUPER NEPTUNIA RPG 65%
SWORD ART ONLINE RE: HOLLOW FRAGMENT 75%
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET 70%
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET COMPLETE EDITION 70%
SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION 75%
SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION DELUXE EDITION 75%
SWORD ART ONLINE: LOST SONG 75%
TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION! 60%
TALES OF BERSERIA 75%
TEAM SONIC RACING AND SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ HD 10%
TEKKEN 7 70%
TEKKEN 7 – ULTIMATE EDITION 70%
THE 25TH WARD: THE SILVER CASE 67%
THE ALLIANCE ALIVE HD REMASTERED 30%
THE CALIGULA EFFECT: OVERDOSE 50%
THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL 40%
THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL II 30%
THE LIAR PRINCESS AND THE BLIND PRINCE 50%
THE LOST CHILD 80%
THE MISSING 60%
THE SILVER CASE 75%
THE ULTIMATE SONIC BUNDLE 25%
THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT 2 60%
THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT WICKED BUNDLE 57%
THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT: REVIVAL EDITION 60%
THIEF 85%
TOKYO TWILIGHT GHOST HUNTERS DAYBREAK: SPECIAL GIGS 70%
TOKYO XANADU EX+ 80%
TOUHOU DOUBLE FOCUS 65%
TOUHOU GENSO RONDO: BULLET BALLET 75%
TOUHOU GENSO WANDERER 80%
TOUHOU GENSO WANDERER RELOADED 70%
TOUHOU KOBUTO V: BURST BATTLE 75%
TOUKIDEN 2 50%
TOUKIDEN: KIWAMI 50%
TRAILS OF COLD STEEL III DIGITAL DELUXE EDITION 30%
UMBRELLA CORPS 75%
UMBRELLA CORPS DELUXE EDITION 75%
UMBRELLA CORPS UPGRADE PACK 70%
UTAWARERUMONO ZAN 30%
UTAWARERUMONO: MASK OF DECEPTION 67%
UTAWARERUMONO: MASK OF DECEPTION AND TRUTH BUNDLE 70%
UTAWARERUMONO: MASK OF TRUTH US 67%
VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION 65%
VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE 55%
VALKYRIA REVOLUTION 60%
VALTHIRIAN ARC: HERO SCHOOL STORY 70%
WHITE DAY: A LABYRINTH NAMED SCHOOL 73%
WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – HEE MIN LEE 50%
WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – JI HYEON SEOUL 50%
WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – JI MIN YOO 50%
WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – SO YOUNG HAN 50%
WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – SUNG A KIM 50%
WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – SUNG A KIM 50%
WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – BONG GOO LEE 50%
WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – DAL SU SON 50%
WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – HEE MIN LEE 50%
WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – JI HYEON SEOUL 50%
WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – JI MIN YOO 50%
WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – SO YOUNG HAN 50%
WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – SUNG A KIM 50%
WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – BONG GOO LEE 50%
WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – DAL SU SON 50%
WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – HEE MIN LEE 50%
WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – JI HYEON SEOUL 50%
WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – JI MIN YOO 50%
WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – SO YOUNG HAN 50%
WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – SUNG A KIM 50%
WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – BONG-GOO LEE 50%
WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – DAL-SU SON 50%
WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – HEE-MIN LEE 50%
WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – JI-HYEON SEOL 50%
WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – JI-MIN YOO 50%
WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – SO-YOUNG HAN 50%
WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – SUNG-A KIM 50%
WHITE DAY: FASHIONABLE SCHOOL UNIFORM – JI-HYEON SEOL 50%
WHITE DAY: FASHIONABLE SCHOOL UNIFORM – JI-MIN YOO 50%
WHITE DAY: FASHIONABLE SCHOOL UNIFORM – SO-YOUNG HAN 50%
WHITE DAY: FASHIONABLE SCHOOL UNIFORM – SUNG-A KIM 50%
WHITE DAY: HORROR COSTUME – BONG GOO LEE 50%
WHITE DAY: HORROR COSTUME – DAL SU SON 50%
WHITE DAY: HORROR COSTUME – HEE MIN LEE 50%
WHITE DAY: HORROR COSTUME – JI HYEON SEOUL 50%
WHITE DAY: HORROR COSTUME – JI MIN YOO 50%
WHITE DAY: HORROR COSTUME – SO YOUNG HAN 50%
WHITE DAY: JAPANESE UNIFORM – JI-HYEON SEOL 50%
WHITE DAY: JAPANESE UNIFORM – JI-MIN YOO 50%
WHITE DAY: JAPANESE UNIFORM – SO-YOUNG HAN 50%
WHITE DAY: JAPANESE UNIFORM – SUNG-A KIM 50%
WINDJAMMERS 60%
WONDER BOY: THE DRAGON’S TRAP 60%
WORLD OF FINAL FANTASY 50%
WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA UPGRADE DLC 50%
WORLDEND SYNDROME 63%
YAKUZA KIWAMI 2: CLAN CREATOR BUNDLE 30%
YOMAWARI: MIDNIGHT SHADOWS 70%
YS ORIGIN 60%
YS VIII – LACRIMOSA OF DANA – 50%
YU-GI-OH! LEGACY OF THE DUELIST 50%
YU-NO: A GIRL WHO CHANTS LOVE AT THE BOUND OF THIS WORLD. 40%
ZANKI ZERO: LAST BEGINNING 70%
ZERO ESCAPE ZERO TIME DILEMMA 70%
ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES 70%
Juegos de PS3
Juego Descuento
1942: JOINT STRIKE 80%
ASURA’S WRATH EPISODE PACK PART IV 80%
BIONIC COMMANDO REARMED 2 80%
BIONIC COMMANDO: REARMED 80%
CAPCOM ARCADE CABINET 80%
CAPCOM ARCADE CABINET : 1985 – 1 PACK 80%
CAPCOM ARCADE CABINET : 1985 – 2 PACK 80%
CAPCOM ARCADE CABINET : 1986 PACK 80%
CAPCOM FIGHTING EVOLUTION (PS2 CLASSIC) 80%
CAPCOM VS. SNK 2: MARK OF THE MILLENNIUM 2001 (PS2 CLASSIC) 80%
CASTLEVANIA CHRONICLES (PSONE CLASSIC) 70%
CASTLEVANIA: LAMENT OF INNOCENCE (PS2 CLASSIC) 70%
CASTLEVANIA: SOTN (PSONE CLASSIC) 70%
CHRONO CROSS (PSONE CLASSIC) 50%
CHRONO TRIGGER (PSONE CLASSIC) 50%
CONTRA: SHATTERED SOLDIER (PS2 CLASSIC) 70%
CRYSTAL DEFENDERS 50%
DARKSTALKERS 3 (PSONE CLASSIC) 65%
DARKSTALKERS RESURRECTION 80%
DEAD RISING 2 OFF THE RECORD 80%
DEVIL MAY CRY HD COLLECTION 80%
DEVIL MAY CRY ULTIMATE EDITION 80%
DMC DEVIL MAY CRY 80%
DMC DEVIL MAY CRY – COSTUMES PACK 80%
DMC DEVIL MAY CRY – VERGIL’S DOWNFALL 80%
DUNGEONS AND DRAGONS: CHRONICLES OF MYSTARA 80%
DUSTFORCE 80%
FINAL FANTASY IX (PSONE CLASSIC) 50%
FINAL FANTASY ORIGINS (PSONE CLASSIC) 50%
FINAL FANTASY V (PSONE CLASSIC) 50%
FINAL FANTASY VI (PSONE CLASSIC) 50%
FINAL FANTASY VII (PSONE CLASSIC) 50%
FINAL FANTASY VIII (PSONE CLASSIC) 50%
FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER 50%
FINAL FANTASY XIII-2 50%
FINAL FIGHT/DOUBLE IMPACT 80%
FLOCK TRIAL 80%
FROGGER: HYPER ARCADE EDITION FULL GAME UNLOCK 70%
GOD HAND (PS2 CLASSIC) 80%
GRADIUS V (PS2 CLASSIC) 70%
HARD CORPS: UPRISING 70%
LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII 50%
LOST PLANET 3 80%
MAXIMO: GHOSTS TO GLORY (PS2 CLASSIC) 80%
MEGAMAN 9 80%
MEGA MAN 9 AND 10 COMBO PACK 80%
MEGAMAN 10 80%
METAL GEAR RISING: REVENGEANCE 75%
METAL GEAR SOLID HD COLLECTION 75%
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES 80%
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN 75%
NEO CONTRA (PS2 CLASSIC) 70%
OKAMI HD 80%
REMEMBER ME 80%
RESIDENT EVIL 80%
RESIDENT EVIL 0 80%
RESIDENT EVIL 0 – COMPLETE COSTUME PACK 80%
RESIDENT EVIL 4 80%
RESIDENT EVIL 5 GOLD EDITION 80%
RESIDENT EVIL 5 UNTOLD STORIES BUNDLE 80%
RESIDENT EVIL 6 80%
RESIDENT EVIL 6 RESIDENT EVIL 6 MODE PACK 80%
RESIDENT EVIL 6 ULTIMATE EDITION 80%
RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X HD 80%
RESIDENT EVIL FRANCHISE PACK 80%
RESIDENT EVIL HD BUNDLE 80%
RESIDENT EVIL OPERATION RACCOON CITY 80%
RESIDENT EVIL REVELATIONS 80%
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – COSTUME PACK 80%
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – SEASON PASS 80%
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 DELUXE EDITION 80%
RESIDENT EVIL: CHRONICLES HD COLLECTION 80%
RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE 80%
RESIDENT EVIL: THE DARKSIDE CHRONICLES 80%
RESIDENT EVIL: THE UMBRELLA CHRONICLES 80%
SILENT HILL (PSONE CLASSIC) 70%
STREET FIGHTER III: 3RD STRIKE: ONLINE EDITION COMPLETE PACK 80%
STREET FIGHTER III: 3RD STRIKE: ONLINE EDITION DLC PACK 80%
STREET FIGHTER III: THIRD STRIKE ONLINE EDITION 80%
STREET FIGHTER IV COMPLETE ALTERNATE COSTUME PACK 80%
STREET FIGHTER X TEKKEN 80%
STRIDER 80%
SUIKODEN (PSONE CLASSIC) 70%
SUIKODEN 3 (PS2 CLASSIC) 70%
SUIKODEN II (PSONE CLASSIC) 70%
SUIKODEN IV (PS2 CLASSIC) 70%
SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO HD REMIX 80%
SUPER STREET FIGHTER II TURBO HD REMIX 80%
SUPER STREET FIGHTER IV ARCADE EDITION FULL GAME TRIAL 80%
SUPER STREET FIGHTER IV SUPER COMPLETE ALTERNATE COSTUME PACK 80%
SUPER STREET FIGHTER IV ULTRA COMPLETE ALTERNATE COSTUME PACK 80%
ULTRA STREET FIGHTER IV HORROR COMPLETE PACK 80%
ULTRA STREET FIGHTER IV VACATION COMPLETE PACK 80%
ULTRA STREET FIGHTER IV WILD COMPLETE PACK 80%
ULTRA STREET FIGHTER IV 80%
Juegos de PS VITA
Juego Descuento
7’SCARLET 70%
ADVENTURES OF MANA 50%
AEGIS OF EARTH: PROTONOVUS ASSAULT 70%
BAD APPLE WARS 70%
CODE: REALIZE ~FUTURE BLESSINGS~ 70%
CODE: REALIZE ~GUARDIAN OF REBIRTH~ 70%
CODE: REALIZE ~WINTERTIDE MIRACLES~ 60%
COLLAR X MALICE 70%
DRAGON QUEST BUILDERS 50%
DRIVE GIRLS 70%
EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY 70%
FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER 50%
ILLUSION OF L’PHALCIA 47%
MIND ZERO 70%
MURAMASA REBIRTH COMPLETE COLLECTION 70%
MURAMASA REBIRTH GENROKU LEGENDS COLLECTION 70%
NORN9: VAR COMMONS 70%
PERIOD CUBE: SHACKLES OF AMADEUS 70%
PSYCHEDELICA OF THE ASHEN HAWK 70%
PSYCHEDELICA OF THE BLACK BUTTERFLY 70%
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 80%
ROMANCING SAGA 2 40%
ROMANCING SAGA 3 25%
SECRET OF MANA 50%
SHIREN THE WANDERER: THE TOWER OF FORTUNE AND THE DICE OF FATE 70%
SORCERY SAGA: CURSE OF THE GREAT CURRY GOD 70%
SPIRIT HUNTER: DEATH MARK 60%
SPIRIT HUNTER: DEATH MARK ADDITIONAL CHAPTER RED RIDING HOOD 60%
SPIRIT HUNTER: NG 50%
TOKYO TWILIGHT GHOST HUNTERS DAYBREAK: SPECIAL GIGS 70%
TOKYO XANADU 80%
WORLD OF FINAL FANTASY 50%
ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES 70%
ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA 70%
Juegos de PSP
Juego Descuento
CRYSTAL DEFENDERS™ 50%
DISSIDIA 012 PROLOGUS FINAL FANTASY 50%
DISSIDIA 012[DUODECIM] FINAL FANTASY 50%
DISSIDIA FINAL FANTASY 50%
FINAL FANTASY III 50%
FINAL FANTASY IV: THE COMPLETE COLLECTION 50%
FINAL FANTASY TACTICS (PSONE CLASSIC) 50%
FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS 50%
FRONT MISSION 3 (PSONE CLASSIC) 50%
LEGEND OF MANA (PSONE CLASSIC) 50%
TACTICS OGRE: LET US CLING TOGETHER 50%

Fuente: PlayStation Blog

Etiquetas: , , , , , , , ,
Rodolfo León
Editor en atomix.vg Gamer, cinéfilo y amante de la cultura pop. Twitter: @remi_leon
Sigue a @remi_leon en Twitter
Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de Accesibilidad Publicidad Contacto Directorio
Twitter Facebook Atomix