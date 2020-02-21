¡Disfruta de las nuevas ofertas en juegos japoneses en la PlayStation Store!

0 COMENTARIOS 21/02/2020 12:30 pm
La Promoción Éxito en Japón, una de las ofertas regulares de la PlayStation Store, está de regreso el día hoy, trayendo cientos de descuentos en todos los juegos japoneses de PS4, PS3, PS Vita y PSP que podrías querer. Aquí puedes conocer todos los títulos que están con descuento.
Hay algunos nombres importantes aquí, como Kingdom Hearts III, Devil May Cry 5, Yakuza 6 y Ace Combat 7: Skies Unknown, y cada uno de ellos tiene un gran descuento. Pero hay más, pues Dragon Quest XI, Monster Hunter World: Iceborne y Dark Souls III también los puedes encontrar a muy buen precio. Recuerda que estas ofertas solo estarán disponibles hasta el 6 de marzo, así que no la pienses mucho.
Aquí el listado completo:
|Juego
|Descuento
|428: SHIBUYA SCRAMBLE
|80%
|ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
|50%
|ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION
|50%
|AEGIS OF EARTH: PROTONOVUS ASSAULT
|70%
|AI: THE SOMNIUM FILES
|40%
|AKIBA’S BEAT
|70%
|AKIBA’S TRIP: UNDEAD AND UNDRESSED
|70%
|ALTERNATE JAKE HUNTER: DAEDALUS THE AWAKENING OF GOLDEN JAZZ
|63%
|ATELIER ARLAND SERIES DELUXE PACK
|30%
|ATELIER MERURU ~THE APPRENTICE OF ARLAND~ DX
|30%
|ATELIER RORONA ~THE ALCHEMIST OF ARLAND~ DX
|30%
|ATELIER RYZA: DIGITAL DELUXE EDITION
|30%
|ATELIER RYZA: EVER DARKNESS & THE SECRET HIDEOUT
|30%
|ATELIER RYZA: SEASON PASS ‘KURKEN ISLAND JAM-PACKED PASS’
|30%
|ATELIER TOTORI THE ADVENTURER OF ARLAND~ DX
|30%
|BANNED FOOTAGE VOL.1
|40%
|BANNED FOOTAGE VOL.2
|40%
|BERSERK AND THE BAND OF THE HAWK
|60%
|BIRTHDAYS THE BEGINNING
|68%
|BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS
|75%
|BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE SPECIAL EDITION
|20%
|BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE VER 2.0 EXPANSION PACK
|20%
|BLAZBLUE: CENTRAL FICTION
|70%
|BLAZBLUE: CROSS TAG BATTLE
|20%
|CHAOSCHILD
|80%
|CHOCOBO’S MYSTERY DUNGEON EVERY BUDDY!
|50%
|CLADUN RETURNS: THIS IS SENGOKU!
|65%
|CODE VEIN
|40%
|CODE: REALIZE BOUQUET OF RAINBOWS~
|70%
|CODE: REALIZE WINTERTIDE MIRACLES~
|60%
|CONCEPTION PLUS: MAIDENS OF THE TWELVE STARS
|30%
|CONTRA: ROGUE CORPS
|50%
|CRYSTAR
|50%
|CRYSTAR 4 PANEL COMIC COLLECTION
|50%
|CRYSTAR CLOTHING SWAP COLLECTION
|50%
|CRYSTAR HOLIDAY COLLECTION
|50%
|CRYSTAR MASCOT COSTUME COLLECTION
|50%
|CRYSTAR PEDDLER COLLECTION
|50%
|DAMASCUS GEAR: OPERATION OSAKA HD EDITION
|67%
|DANGANRONPA 1•2 RELOAD
|50%
|DANGANRONPA ANOTHER EPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS
|57%
|DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY
|60%
|DARK ROSE VALKYRIE
|65%
|DARK SOULS III
|75%
|DARK SOULS III – DELUXE EDITION
|75%
|DATE A LIVE: RIO REINCARNATION
|60%
|DEAD RISING 4: FRANK’S BIG PACKAGE
|50%
|DEATH END REQUEST
|50%
|DEATH MARK
|60%
|DEMON GAZE II
|75%
|DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION – LADY AND TRISH COSTUME PACK
|40%
|DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION – SUPER NERO/SUPER DANTE/SUPER VERGIL
|40%
|DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – HACKER’S MEMORY
|75%
|DISGAEA 1 COMPLETE
|50%
|DISGAEA 4 COMPLETE +
|30%
|DISGAEA 5 COMPLETE BUNDLE
|50%
|DISGAEA 5: ALLIANCE OF VENGEANCE
|50%
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT
|50%
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT DIGITAL DELUXE EDITION
|50%
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT SEASON PASS
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2
|80%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA DLC PACK 3
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA DLC PACK 4
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PACK 2
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PASS
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK 1
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK 2
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK SET
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 DRAGON BALL SUPER PACK 1
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 DRAGON BALL SUPER PACK 2
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 DRAGON BALL SUPER PACK 3
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 DRAGON BALL SUPER PACK 4
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 EXTRA PACK 1
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2: SEASON PASS
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE
|80%
|DRAGON QUEST BUILDERS
|50%
|DRAGON QUEST BUILDERS 2
|40%
|DRAGON QUEST BUILDERS 2 DIGITAL DELUXE EDITION
|40%
|DRAGON QUEST HEROES II™ EXPLORER’S EDITION
|50%
|DRAGON QUEST HEROES: DIGITAL SLIME EDITION
|50%
|DRAGON QUEST HEROES: THE WORLD TREE’S WOE AND THE BLIGHT BELOW
|50%
|DRAGON QUEST XI – DIGITAL EDITION OF LIGHT
|50%
|DYNASTY WARRIORS 9: ADDITIONAL COSTUMES SET
|20%
|DYNASTY WARRIORS 9: ADDITIONAL SCENARIOS SET
|20%
|DYNASTY WARRIORS 9: ADDITIONAL WEAPONS SET
|20%
|DYNASTY WARRIORS 9: ALL SEASON PASSES SET
|20%
|DYNASTY WARRIORS 9: COMPLETE EDITION
|20%
|DYNASTY WARRIORS 9: SEASON PASS
|50%
|DYNASTY WARRIORS 9: SEASON PASS 2
|40%
|DYNASTY WARRIORS 9: SEASON PASS 3
|30%
|DYNASTY WARRIORS 9: SPECIAL SCENARIO EDITION
|20%
|DYNASTY WARRIORS 9: SPECIAL WEAPON EDITION
|20%
|EARTH DEFENSE FORCE 4.1 WINGDIVER THE SHOOTER
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE 4.1: THE SHADOW OF NEW DESPAIR
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE 5
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION
|52%
|EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION
|50%
|EFOOTBALL PES 2020 LEGEND EDITION
|60%
|EFOOTBALL PES 2020 STANDARD EDITION
|60%
|EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY
|70%
|FAIRY FENCER F: ADVENT DARK FORCE
|73%
|FIGHTING ROAD: NJPW 2017 JUNIOR HEAVYWEIGHT
|60%
|FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION
|50%
|FINAL FANTASY TYPE-0 HD
|50%
|FINAL FANTASY VII
|50%
|FINAL FANTASY VIII REMASTERED
|40%
|FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER
|50%
|FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE
|50%
|FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES
|50%
|FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD
|50%
|FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION
|50%
|FINAL FANTASY XV ROYAL PACK
|50%
|FINAL FANTASY XV SEASON PASS
|50%
|FINAL FANTASY XV: EPISODE ARDYN
|50%
|FINAL FANTASY XV: EPISODE GLADIOLUS
|50%
|FINAL FANTASY XV: EPISODE IGNIS
|50%
|FINAL FANTASY XV: EPISODE PROMPTO
|50%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD
|70%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD DELUXE EDITION
|70%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD ENTRANCE CRAFT DLC
|30%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD FIRE PROMOTER DLC
|60%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD NJPW 2018 WRESTLER PACK
|50%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD WORLD WONDER RING STARDOM COLLABORA
|40%
|FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE
|40%
|GABBUCHI
|50%
|GAL*GUN 2
|75%
|GAL*GUN 2 – ALICE IN DOKI DOKI LAND SET
|50%
|GAL*GUN 2 – ALLURING BELLY DANCER SET
|50%
|GAL*GUN 2 – ANGELIC NURSE SET
|50%
|GAL*GUN 2 – BLACK & WHITE BIKINI SET
|50%
|GAL*GUN 2 – BUBBLE BATH BIKINI SET
|50%
|GAL*GUN 2 – CLASSY BUNNY GIRL SET
|50%
|GAL*GUN 2 – FANCY MAID MINI-SKIRT SET
|50%
|GAL*GUN 2 – FIGHTING SPIRIT ACADEMY UNIFORM SET
|50%
|GAL*GUN 2 – KUNG-FU CUTIE SET
|50%
|GAL*GUN 2 – MEOWVELOUS SWEATER SET
|50%
|GAL*GUN 2 – POLE POSITION PIN-UP SET
|50%
|GAL*GUN 2 – RACY RIBBONS SET
|50%
|GAL*GUN 2 – RISQUE APRON SET
|50%
|GAL*GUN 2 – S-CLASS DEMON BUSTER SUIT SET
|50%
|GAL*GUN 2 – SERGEANT SUSPENDERS SET
|50%
|GAL*GUN 2 – SEXY SHRINE MAIDEN SET
|50%
|GAL*GUN 2 – SLIME TIME SET
|50%
|GAL*GUN 2 – SUPER-SHORT CHEONGSAM SET
|50%
|GAL*GUN 2 – TIGER-STRIPED ONI BIKINI SET
|50%
|GAL*GUN 2 – VENUS SOCCER UNIFORM SET
|50%
|GAL*GUN 2 – VICE COP SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘ANGEL’S CUTTING BOARD’
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘BEAR KIGURUMI’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘BEWITCHING SORCERESS’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘BLAST FROM THE PAST’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘BUNNY KIGURUMI’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘CHINESE DRESS’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘COURAGEOUS HERO’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘CUNNING KUNOICHI’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘DEMON’S MEAT BUNS’
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘FESTIVAL TIME’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘HIDDEN DESIRE’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘MAID UNIFORM’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘PRISONER OF LOVE’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘QUEEN OF PAIN’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘REVITALIZING CLERIC’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘RIPPED UNIFORM’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘SAKURAZAKI SQUAD 777’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘SEXY RIBBONS’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘SHRINE MAIDEN’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘SUMMER VACATION’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘WEDDING DRESS’ COSTUME SET
|50%
|GAL*GUN: DOUBLE PEACE ‘YOU’RE A SQUID NOW’ COSTUME SET
|50%
|GHOST PARADE
|50%
|GOD EATER 2: RAGE BURST
|75%
|GOD EATER 3
|50%
|GOD WARS FUTURE PAST
|70%
|GRAND KINGDOM
|85%
|GUILTY GEAR XRD -REVELATOR-
|50%
|GUILTY GEAR XRD REV 2
|70%
|GUNDAM VERSUS
|75%
|HITMAN GO: DEFINITIVE EDITION
|80%
|I AM SETSUNA
|40%
|ILLUSION OF L’PHALCIA
|47%
|JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE
|75%
|JUDGMENT
|50%
|JUST CAUSE 3
|75%
|JUST CAUSE 3: AIR LAND & SEA EXPANSION PASS
|75%
|JUST CAUSE 3: BAVARIUM SEA HEIST
|70%
|JUST CAUSE 3: MECH LAND ASSAULT
|70%
|JUST CAUSE 3: REAPER MISSILE MECH
|70%
|JUST CAUSE 3: SKY FORTRESS
|70%
|KILL LA KILL – IF
|35%
|KINGDOM HEARTS ALL-IN-ONE PACKAGE
|70%
|KINGDOM HEARTS III
|70%
|KOTODAMA: THE 7 MYSTERIES OF FUJISAWA
|50%
|LABYRINTH OF REFRAIN: COVEN OF DUSK
|50%
|LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS
|80%
|LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS AND SEASON PASS PACK
|85%
|LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS ICY DEATH PACK
|85%
|LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS SEASON PASS
|85%
|LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS TWISTED GEARS PACK
|85%
|LARA CROFT GO
|80%
|LEFT ALIVE DAY ONE EDITION
|67%
|LIFE IS STRANGE 2 – EPISODE 1
|75%
|LIFE IS STRANGE 2 – EPISODE 2 – 5
|55%
|LIFE IS STRANGE 2 COMPLETE SEASON
|50%
|LITTLE DRAGONS CAFÉ
|70%
|LITTLE NIGHTMARES
|75%
|LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION
|75%
|LITTLE WITCH ACADEMIA
|80%
|LOST SPHEAR
|40%
|MEGADIMENSION NEPTUNIA VII
|75%
|MEGADIMENSION NEPTUNIA VIIR
|75%
|METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES
|80%
|METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE
|50%
|METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
|75%
|METAL GEAR SURVIVE
|60%
|METAL MAX XENO
|68%
|MONOCHROME ORDER
|47%
|MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV
|50%
|MY HERO: ONE’S JUSTICE
|75%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 2
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 3 FULL BURST
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4
|75%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 – DELUXE EDITION
|75%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY
|70%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: UNS4 ROAD TO BORUTO
|70%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
|80%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION
|80%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER SEASON PASS
|50%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER SEASON PASS 2
|50%
|NARUTO: ULTIMATE NINJA STORM
|50%
|NATURAL DOCTRINE
|70%
|NEW GUNDAM BREAKER
|75%
|NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM
|66%
|NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM – DELUXE EDITION
|66%
|NIER:AUTOMATA 3C3C1D119440927
|50%
|NIER:AUTOMATA GAME OF THE YORHA EDITION
|50%
|NIGHTS OF AZURE
|65%
|NIGHTS OF AZURE 2: BRIDE OF THE NEW MOON
|60%
|NIOH
|25%
|NIOH – THE COMPLETE EDITION
|61%
|NIPPON MARATHON
|50%
|NOBUNAGA’S AMBITION: SPHERE OF INFLUENCE
|50%
|NOBUNAGA’S AMBITION: SPHERE OF INFLUENCE – ASCENSION
|50%
|OMEGA QUINTET
|85%
|ONE PIECE BURNING BLOOD
|80%
|ONE PIECE BURNING BLOOD – GOLD EDITION
|80%
|ONE PIECE GRAND CRUISE (VR)
|50%
|ONE PIECE WORLD SEEKER
|50%
|ONE PIECE WORLD SEEKER DELUXE EDITION
|50%
|ONE PIECE WORLD SEEKER EPISODE PASS
|50%
|ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3
|80%
|ONECHANBARA Z2: CHAOS
|70%
|ONINAKI
|40%
|OUR WORLD IS ENDED.
|65%
|PERSONA DANCING: ENDLESS NIGHT COLLECTION
|50%
|PIXELJUNK MONSTERS 2
|80%
|PIXELJUNK MONSTERS 2 DANGANRONPA PACK
|80%
|PIXELJUNK MONSTERS 2 DELUXE EDITION
|80%
|PIXELJUNK MONSTERS 2 ENCORE PACK
|80%
|PIXELJUNK MONSTERS 2 SEASON PASS
|80%
|PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS
|80%
|PUNCH LINE
|74%
|RAD
|50%
|RESIDENT EVIL 0 – COMPLETE COSTUME PACK
|60%
|RESIDENT EVIL 2
|60%
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD
|25%
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD GOLD EDITION
|50%
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD SEASON PASS
|60%
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD: END OF ZOE
|50%
|ROMANCING SAGA 2
|40%
|ROMANCING SAGA 3
|25%
|ROOT LETTER
|70%
|SAGA SCARLET GRACE: AMBITIONS
|25%
|SAINT SEIYA SOLDIERS’ SOUL
|75%
|SAMURAI WARRIORS 4-II
|60%
|SCHOOL GIRL/ZOMBIE HUNTER
|70%
|SECRET OF MANA
|50%
|SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL
|60%
|SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL – TAILOR-MADE EDITION
|60%
|SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS
|50%
|SENRAN KAGURA PEACH BEACH SPLASH
|60%
|SENRAN KAGURA PEACH BEACH SPLASH – SEXY SOAKER LIMITED EDITION
|60%
|SHENMUE III
|40%
|SHENMUE III – DIGITAL DELUXE EDITION
|40%
|SLEEPING DOGS DEFINITIVE EDITION
|85%
|SNK HEROINES
|40%
|SONG OF MEMORIES
|75%
|SPIRIT HUNTER: NG
|50%
|STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R
|20%
|STEINS;GATE 0
|70%
|STEINS;GATE ELITE
|60%
|STEINS;GATE: MY DARLING’S EMBRACE
|30%
|STREET FIGHTER V
|60%
|STREET FIGHTER V – 30TH ANNIVERSARY COSTUME: GUILE
|75%
|STREET FIGHTER V – 30TH ANNIVERSARY COSTUME: IBUKI
|75%
|STREET FIGHTER V – 30TH ANNIVERSARY COSTUME: KARIN
|75%
|STREET FIGHTER V – 30TH ANNIVERSARY COSTUME: M. BISON
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: AKUMA
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: ALEX
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: BALROG
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: BIRDIE
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: BLANKA
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: CAMMY
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: CHUN-LI
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: CODY
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: E. HONDA
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: IBUKI
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: JURI
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: KARIN
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: KOLIN
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: LUCIA
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: POISON
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: SAGAT
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: SAKURA
|75%
|STREET FIGHTER V – NOSTALGIA COSTUME: ZEKU
|75%
|SUPER NEPTUNIA RPG
|65%
|SWORD ART ONLINE RE: HOLLOW FRAGMENT
|75%
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET
|70%
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET COMPLETE EDITION
|70%
|SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION
|75%
|SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION DELUXE EDITION
|75%
|SWORD ART ONLINE: LOST SONG
|75%
|TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION!
|60%
|TALES OF BERSERIA
|75%
|TEAM SONIC RACING AND SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ HD
|10%
|TEKKEN 7
|70%
|TEKKEN 7 – ULTIMATE EDITION
|70%
|THE 25TH WARD: THE SILVER CASE
|67%
|THE ALLIANCE ALIVE HD REMASTERED
|30%
|THE CALIGULA EFFECT: OVERDOSE
|50%
|THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL
|40%
|THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL II
|30%
|THE LIAR PRINCESS AND THE BLIND PRINCE
|50%
|THE LOST CHILD
|80%
|THE MISSING
|60%
|THE SILVER CASE
|75%
|THE ULTIMATE SONIC BUNDLE
|25%
|THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT 2
|60%
|THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT WICKED BUNDLE
|57%
|THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT: REVIVAL EDITION
|60%
|THIEF
|85%
|TOKYO TWILIGHT GHOST HUNTERS DAYBREAK: SPECIAL GIGS
|70%
|TOKYO XANADU EX+
|80%
|TOUHOU DOUBLE FOCUS
|65%
|TOUHOU GENSO RONDO: BULLET BALLET
|75%
|TOUHOU GENSO WANDERER
|80%
|TOUHOU GENSO WANDERER RELOADED
|70%
|TOUHOU KOBUTO V: BURST BATTLE
|75%
|TOUKIDEN 2
|50%
|TOUKIDEN: KIWAMI
|50%
|TRAILS OF COLD STEEL III DIGITAL DELUXE EDITION
|30%
|UMBRELLA CORPS
|75%
|UMBRELLA CORPS DELUXE EDITION
|75%
|UMBRELLA CORPS UPGRADE PACK
|70%
|UTAWARERUMONO ZAN
|30%
|UTAWARERUMONO: MASK OF DECEPTION
|67%
|UTAWARERUMONO: MASK OF DECEPTION AND TRUTH BUNDLE
|70%
|UTAWARERUMONO: MASK OF TRUTH US
|67%
|VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION
|65%
|VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE
|55%
|VALKYRIA REVOLUTION
|60%
|VALTHIRIAN ARC: HERO SCHOOL STORY
|70%
|WHITE DAY: A LABYRINTH NAMED SCHOOL
|73%
|WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – HEE MIN LEE
|50%
|WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – JI HYEON SEOUL
|50%
|WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – JI MIN YOO
|50%
|WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – SO YOUNG HAN
|50%
|WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – SUNG A KIM
|50%
|WHITE DAY: APPLE SCHOOL UNIFORM – SUNG A KIM
|50%
|WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – BONG GOO LEE
|50%
|WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – DAL SU SON
|50%
|WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – HEE MIN LEE
|50%
|WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – JI HYEON SEOUL
|50%
|WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – JI MIN YOO
|50%
|WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – SO YOUNG HAN
|50%
|WHITE DAY: BEACHWEAR COSTUME – SUNG A KIM
|50%
|WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – BONG GOO LEE
|50%
|WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – DAL SU SON
|50%
|WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – HEE MIN LEE
|50%
|WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – JI HYEON SEOUL
|50%
|WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – JI MIN YOO
|50%
|WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – SO YOUNG HAN
|50%
|WHITE DAY: BLAZBLUE COLLABORATION COSTUME – SUNG A KIM
|50%
|WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – BONG-GOO LEE
|50%
|WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – DAL-SU SON
|50%
|WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – HEE-MIN LEE
|50%
|WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – JI-HYEON SEOL
|50%
|WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – JI-MIN YOO
|50%
|WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – SO-YOUNG HAN
|50%
|WHITE DAY: CHRISTMAS COSTUME – SUNG-A KIM
|50%
|WHITE DAY: FASHIONABLE SCHOOL UNIFORM – JI-HYEON SEOL
|50%
|WHITE DAY: FASHIONABLE SCHOOL UNIFORM – JI-MIN YOO
|50%
|WHITE DAY: FASHIONABLE SCHOOL UNIFORM – SO-YOUNG HAN
|50%
|WHITE DAY: FASHIONABLE SCHOOL UNIFORM – SUNG-A KIM
|50%
|WHITE DAY: HORROR COSTUME – BONG GOO LEE
|50%
|WHITE DAY: HORROR COSTUME – DAL SU SON
|50%
|WHITE DAY: HORROR COSTUME – HEE MIN LEE
|50%
|WHITE DAY: HORROR COSTUME – JI HYEON SEOUL
|50%
|WHITE DAY: HORROR COSTUME – JI MIN YOO
|50%
|WHITE DAY: HORROR COSTUME – SO YOUNG HAN
|50%
|WHITE DAY: JAPANESE UNIFORM – JI-HYEON SEOL
|50%
|WHITE DAY: JAPANESE UNIFORM – JI-MIN YOO
|50%
|WHITE DAY: JAPANESE UNIFORM – SO-YOUNG HAN
|50%
|WHITE DAY: JAPANESE UNIFORM – SUNG-A KIM
|50%
|WINDJAMMERS
|60%
|WONDER BOY: THE DRAGON’S TRAP
|60%
|WORLD OF FINAL FANTASY
|50%
|WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA UPGRADE DLC
|50%
|WORLDEND SYNDROME
|63%
|YAKUZA KIWAMI 2: CLAN CREATOR BUNDLE
|30%
|YOMAWARI: MIDNIGHT SHADOWS
|70%
|YS ORIGIN
|60%
|YS VIII – LACRIMOSA OF DANA –
|50%
|YU-GI-OH! LEGACY OF THE DUELIST
|50%
|YU-NO: A GIRL WHO CHANTS LOVE AT THE BOUND OF THIS WORLD.
|40%
|ZANKI ZERO: LAST BEGINNING
|70%
|ZERO ESCAPE ZERO TIME DILEMMA
|70%
|ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES
|70%
|Juegos de PS3
|Juego
|Descuento
|1942: JOINT STRIKE
|80%
|ASURA’S WRATH EPISODE PACK PART IV
|80%
|BIONIC COMMANDO REARMED 2
|80%
|BIONIC COMMANDO: REARMED
|80%
|CAPCOM ARCADE CABINET
|80%
|CAPCOM ARCADE CABINET : 1985 – 1 PACK
|80%
|CAPCOM ARCADE CABINET : 1985 – 2 PACK
|80%
|CAPCOM ARCADE CABINET : 1986 PACK
|80%
|CAPCOM FIGHTING EVOLUTION (PS2 CLASSIC)
|80%
|CAPCOM VS. SNK 2: MARK OF THE MILLENNIUM 2001 (PS2 CLASSIC)
|80%
|CASTLEVANIA CHRONICLES (PSONE CLASSIC)
|70%
|CASTLEVANIA: LAMENT OF INNOCENCE (PS2 CLASSIC)
|70%
|CASTLEVANIA: SOTN (PSONE CLASSIC)
|70%
|CHRONO CROSS (PSONE CLASSIC)
|50%
|CHRONO TRIGGER (PSONE CLASSIC)
|50%
|CONTRA: SHATTERED SOLDIER (PS2 CLASSIC)
|70%
|CRYSTAL DEFENDERS
|50%
|DARKSTALKERS 3 (PSONE CLASSIC)
|65%
|DARKSTALKERS RESURRECTION
|80%
|DEAD RISING 2 OFF THE RECORD
|80%
|DEVIL MAY CRY HD COLLECTION
|80%
|DEVIL MAY CRY ULTIMATE EDITION
|80%
|DMC DEVIL MAY CRY
|80%
|DMC DEVIL MAY CRY – COSTUMES PACK
|80%
|DMC DEVIL MAY CRY – VERGIL’S DOWNFALL
|80%
|DUNGEONS AND DRAGONS: CHRONICLES OF MYSTARA
|80%
|DUSTFORCE
|80%
|FINAL FANTASY IX (PSONE CLASSIC)
|50%
|FINAL FANTASY ORIGINS (PSONE CLASSIC)
|50%
|FINAL FANTASY V (PSONE CLASSIC)
|50%
|FINAL FANTASY VI (PSONE CLASSIC)
|50%
|FINAL FANTASY VII (PSONE CLASSIC)
|50%
|FINAL FANTASY VIII (PSONE CLASSIC)
|50%
|FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER
|50%
|FINAL FANTASY XIII-2
|50%
|FINAL FIGHT/DOUBLE IMPACT
|80%
|FLOCK TRIAL
|80%
|FROGGER: HYPER ARCADE EDITION FULL GAME UNLOCK
|70%
|GOD HAND (PS2 CLASSIC)
|80%
|GRADIUS V (PS2 CLASSIC)
|70%
|HARD CORPS: UPRISING
|70%
|LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII
|50%
|LOST PLANET 3
|80%
|MAXIMO: GHOSTS TO GLORY (PS2 CLASSIC)
|80%
|MEGAMAN 9
|80%
|MEGA MAN 9 AND 10 COMBO PACK
|80%
|MEGAMAN 10
|80%
|METAL GEAR RISING: REVENGEANCE
|75%
|METAL GEAR SOLID HD COLLECTION
|75%
|METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES
|80%
|METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
|75%
|NEO CONTRA (PS2 CLASSIC)
|70%
|OKAMI HD
|80%
|REMEMBER ME
|80%
|RESIDENT EVIL
|80%
|RESIDENT EVIL 0
|80%
|RESIDENT EVIL 0 – COMPLETE COSTUME PACK
|80%
|RESIDENT EVIL 4
|80%
|RESIDENT EVIL 5 GOLD EDITION
|80%
|RESIDENT EVIL 5 UNTOLD STORIES BUNDLE
|80%
|RESIDENT EVIL 6
|80%
|RESIDENT EVIL 6 RESIDENT EVIL 6 MODE PACK
|80%
|RESIDENT EVIL 6 ULTIMATE EDITION
|80%
|RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X HD
|80%
|RESIDENT EVIL FRANCHISE PACK
|80%
|RESIDENT EVIL HD BUNDLE
|80%
|RESIDENT EVIL OPERATION RACCOON CITY
|80%
|RESIDENT EVIL REVELATIONS
|80%
|RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – COSTUME PACK
|80%
|RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – SEASON PASS
|80%
|RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 DELUXE EDITION
|80%
|RESIDENT EVIL: CHRONICLES HD COLLECTION
|80%
|RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE
|80%
|RESIDENT EVIL: THE DARKSIDE CHRONICLES
|80%
|RESIDENT EVIL: THE UMBRELLA CHRONICLES
|80%
|SILENT HILL (PSONE CLASSIC)
|70%
|STREET FIGHTER III: 3RD STRIKE: ONLINE EDITION COMPLETE PACK
|80%
|STREET FIGHTER III: 3RD STRIKE: ONLINE EDITION DLC PACK
|80%
|STREET FIGHTER III: THIRD STRIKE ONLINE EDITION
|80%
|STREET FIGHTER IV COMPLETE ALTERNATE COSTUME PACK
|80%
|STREET FIGHTER X TEKKEN
|80%
|STRIDER
|80%
|SUIKODEN (PSONE CLASSIC)
|70%
|SUIKODEN 3 (PS2 CLASSIC)
|70%
|SUIKODEN II (PSONE CLASSIC)
|70%
|SUIKODEN IV (PS2 CLASSIC)
|70%
|SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO HD REMIX
|80%
|SUPER STREET FIGHTER II TURBO HD REMIX
|80%
|SUPER STREET FIGHTER IV ARCADE EDITION FULL GAME TRIAL
|80%
|SUPER STREET FIGHTER IV SUPER COMPLETE ALTERNATE COSTUME PACK
|80%
|SUPER STREET FIGHTER IV ULTRA COMPLETE ALTERNATE COSTUME PACK
|80%
|ULTRA STREET FIGHTER IV HORROR COMPLETE PACK
|80%
|ULTRA STREET FIGHTER IV VACATION COMPLETE PACK
|80%
|ULTRA STREET FIGHTER IV WILD COMPLETE PACK
|80%
|ULTRA STREET FIGHTER IV
|80%
|Juegos de PS VITA
|Juego
|Descuento
|7’SCARLET
|70%
|ADVENTURES OF MANA
|50%
|AEGIS OF EARTH: PROTONOVUS ASSAULT
|70%
|BAD APPLE WARS
|70%
|CODE: REALIZE ~FUTURE BLESSINGS~
|70%
|CODE: REALIZE ~GUARDIAN OF REBIRTH~
|70%
|CODE: REALIZE ~WINTERTIDE MIRACLES~
|60%
|COLLAR X MALICE
|70%
|DRAGON QUEST BUILDERS
|50%
|DRIVE GIRLS
|70%
|EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY
|70%
|FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER
|50%
|ILLUSION OF L’PHALCIA
|47%
|MIND ZERO
|70%
|MURAMASA REBIRTH COMPLETE COLLECTION
|70%
|MURAMASA REBIRTH GENROKU LEGENDS COLLECTION
|70%
|NORN9: VAR COMMONS
|70%
|PERIOD CUBE: SHACKLES OF AMADEUS
|70%
|PSYCHEDELICA OF THE ASHEN HAWK
|70%
|PSYCHEDELICA OF THE BLACK BUTTERFLY
|70%
|RESIDENT EVIL REVELATIONS 2
|80%
|ROMANCING SAGA 2
|40%
|ROMANCING SAGA 3
|25%
|SECRET OF MANA
|50%
|SHIREN THE WANDERER: THE TOWER OF FORTUNE AND THE DICE OF FATE
|70%
|SORCERY SAGA: CURSE OF THE GREAT CURRY GOD
|70%
|SPIRIT HUNTER: DEATH MARK
|60%
|SPIRIT HUNTER: DEATH MARK ADDITIONAL CHAPTER RED RIDING HOOD
|60%
|SPIRIT HUNTER: NG
|50%
|TOKYO TWILIGHT GHOST HUNTERS DAYBREAK: SPECIAL GIGS
|70%
|TOKYO XANADU
|80%
|WORLD OF FINAL FANTASY
|50%
|ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES
|70%
|ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA
|70%
|Juegos de PSP
|Juego
|Descuento
|CRYSTAL DEFENDERS™
|50%
|DISSIDIA 012 PROLOGUS FINAL FANTASY
|50%
|DISSIDIA 012[DUODECIM] FINAL FANTASY
|50%
|DISSIDIA FINAL FANTASY
|50%
|FINAL FANTASY III
|50%
|FINAL FANTASY IV: THE COMPLETE COLLECTION
|50%
|FINAL FANTASY TACTICS (PSONE CLASSIC)
|50%
|FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS
|50%
|FRONT MISSION 3 (PSONE CLASSIC)
|50%
|LEGEND OF MANA (PSONE CLASSIC)
|50%
|TACTICS OGRE: LET US CLING TOGETHER
|50%
Fuente: PlayStation Blog