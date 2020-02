Así se ve el traje de The Batman en acción

El rodaje de la película The Batman de Matt Reeves ha dado inicio. Antes de que Warner Bros y DC nos ofrezcan un tráiler oficial, un par de cámaras curiosas nos han proporcionado con un gran vistazo al set de grabación de la película y, más importante, a Robert Pattinson con el traje de Batman en acción.

Después de un pequeño vídeo para las pruebas de filmación, este es el mejor vistazo que tenemos al nuevo look que tendrá el Caballero de la Noche. De igual forma, gracias a estas fotos, podemos ver cómo será la motocicleta de este personaje.

Another photo from the set of 'The Batman'. pic.twitter.com/tt2bQzxphI

Otro set de fotos nos muestran que la grabación se está realizando en un hospital psiquiátrico abandonado. En el siguiente vídeo también podemos ver a Batman caerse de la moto, aunque no se sabe si se trata de un doble de acción o Robert Pattinson.

Apparently they are currently filming #TheBatman in a abandoned psychiatric hospital. And that seems to be the batsuit. pic.twitter.com/X145uqjCy5

— DC Movie News (@DCMovieNews2) February 21, 2020