Ben Affleck revela la verdadera razón detrás de su salida de The Batman

Ben Affleck ha revelado la verdadera razón detrás de su salida del DCEU. En una reciente entrevista con The New York Times, Affleck se abrió al público y confesó por qué dejó la producción de The Batman y se retiró del papel icónico: Fue debido a la producción infamemente problemática de Justice League, la cual Affleck acababa de completar.

“Le mostré a alguien el guión de The Batman. Dijeron: ‘Creo que el guión es bueno. También creo que te vas a beber hasta la muerte si pasas por lo que acabas de pasar’”.

En el pasado Affleck ha demostrado tener problemas del alcoholismo, al grado de ser internado en rehabilitación un par de ocasiones. Este nuevo comentario nos da una mayor perspectiva sobre su decisión. Previamente, el galardonado actor le había comentado a IGN que su salida de The Batman tenía que ver con el guión, con el cual no estaba satisfecho.

“Trabajamos en el guión, estaba tratando de descubrir cómo descifrarlo, y nunca estuve lo suficientemente contento con él para pensar que valía la pena y hacerlo, no quería hacer una versión en donde no estaba con muy emocionado, así que todavía no sé”.

Sin embargo, su nuevo comentario tiene más sentido cuando consideramos los problemas de Ben Affleck, y el mal recibimiento de Batman v Superman y Justice League, además de que esta última cinta sufrió de varios problemas, siendo el más notorio, el cambio de director a la mitad de la producción.

Sin embargo, no todo está perdido, The Batman encontró un nuevo director, nuevo justiciera de Ciudad Gótica y todo parece ir bien con este proyecto. Hablado de este personaje, su siguiente película se desarrollará en el segundo año de Batman como el héroe. De igual forma, una secuela de la serie animada de los 90’s está en desarrollo.

