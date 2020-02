Batman Ninja tendrá adaptación live-action… en Japón

Batman Ninja es fácilmente una de las películas animadas de DC más extrañas que han salido durante la última década. Transportando a Batman, Robin, Nightwing, y Red Hood, al Japón feudal para intentar detener a Gorilla Grodd, quien quiere apoderarse de la ciudad. Ahora, esta inusual aventura tendrá una adaptación live-action en Japón, a manera de una obra de teatro.

Por medio de Twitter, el usuario Otaku USA compartió la noticia de que una obra de teatro de Batman Ninja se desarrollaría en Japón, durante los meses de octubre y noviembre de este año:

