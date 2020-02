¡The Order 1886 hoy cumple cinco años!

The Order 1886 debutó durante los años iniciales del PlayStation 4, y aún así fue de los primeros títulos en demostrar el potencial gráfico que esta consola podía alcanzar. Lamentablemente, su recepción fue un tanto mixta, pues a pesar de contar con unas excelentes gráficas y cinemáticas de alta calidad, no fueron lo suficiente para opacar el verdadero problema que acechaba a esta exclusiva del PS4: su duración y repetitividad.

Muchos acusaron a The Order de ser un juego con un gameplay bastante genérico, con muy poca variedad en su combate y enemigos. Sin embargo, sus controles eran responsivos, y si bien es cierto que este título hizo poco por innovar, esto no necesariamente significa que haya sido un mal juego, pues el combate funcionaba decentemente. Algunos incluso lo llamaron una película interactiva, esto gracias a sus extensas cinemática, que en ocasiones, duraban lo mismo que las secuencias de gameplay. Pero como ya dije anteriormente, la calidad de éstas era fenomenal, sobretodo para una consola que apenas llevaba poco más de un año en el mercado.

Con el tiempo, este título comenzó a recibir mucha mayor apreciación por parte de los jugadores. Indudablemente, gran parte de esto se debe al alcance que The Order tuvo post-lanzamiento, costando hasta $5 dólares en la PlayStation Store e incluso debutando como parte de los juegos mensuales de PS Plus. Cinco años más tarde, The Order 1886 sigue siendo uno de los juegos que llevaron el poder gráfico del PS4 al límite, y si realmente llega a suceder, será sorprendente ver lo que Ready At Dawn podría hacer con una secuela utilizando el poder del PlayStation 5. Nosotros por lo menos, seguimos esperando la segunda entrega.

Recientemente tuvimos oportunidad de volver a experimentar este gran juego, y aquí puedes ver el gameplay que le hicimos al respecto.

Fuente: Atomix