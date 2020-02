Durante este fin de semana se llevó a cabo la Toy Fair, en donde compañías como Hasbro revelaron sus planes a futuro, no sólo para la industria de los juguetes, sino para la de los videojuegos también. Fue durante este evento donde se reveló que Baldur’s Gate 3 llegará a early access en Steam a finales de este año.

Pero eso no es todo, ya que Hasbro, la empresa matriz del propietario de D&D, Wizards of the Coast, dijo a los inversores en Toy Fair que tienen siete juegos de Dungeons & Dragons en marcha. Baldur’s Gate 3 y Dark Alliance, un reinicio del juego de rol de acción de 2001 anunciado en The Game Awards 2019, se lanzarán este año; luego, los planes nos ofrecerán un juego D&D por año hasta 2025.

Hablando de Baldur’s Gate 3, por fin veremos gameplay del tan esperado juego de Dungeons & Dragons el próximo 27 de febrero durante PAX East. Baldur’s Gate 3 se anunció formalmente la semana anterior al E3 2019, con Larian, creadores de la serie Divinity: Original Sin, a cargo del desarrollo. El juego está hecho para PC con Windows y Google Stadia siendo las plataformas elegidas.

Vía: Eurogamer