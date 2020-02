El primer gameplay de Baldur’s Gate 3 será revelado la siguiente semana

PAX East, una convención dedicada los videojuegos y a sus fans, se llevará a cabo del próximo 27 de febrero al 1 de marzo en Boston. Durante este evento se realizará un panel dedicado a Baldur’s Gate 3, en donde tendremos la oportunidad de ver el primer gameplay de este título.

La presentación del gameplay de Baldur’s Gate 3 se llevará a cabo el próximo 27 de febrero a las 2:30 pm (hora de la Ciudad de México). Si no puedes asistir al evento, no te preocupes, todo el panel será transmitido en línea. El título será jugado en vivo por el fundador y director creativo de Larian, Swen Vincke, junto con un “invitado muy especial”.

Larian promete una mirada en profundidad a Baldur’s Gate 3, que cubre la historia, la mecánica y más, con un panel de preguntas y respuestas donde el equipo de desarrolladores puede responder a las dudas de los asistentes.

El desarrollador también publicó un párrafo críptico que alude a la próxima aventura de los jugadores en la Costa de la Espada.

Ese comentario final puede ser una referencia a Descent Into Avernus, el libro de campaña de mesa Dungeons & Dragons que actúa como una especie de precuela de Baldur’s Gate 3. La pista está acompañada por una imagen grotesca, que presumiblemente está vinculada a los Mind Flayers y al horrible proceso de la ceremorfosis, en el que un parásito transforma a un huésped en un Flayer con tentáculos.

The World Gameplay Reveal of Baldur’s Gate 3 will be happening LIVE at PAX East on Thursday 27th February at 1530ET. Join Swen live on stage with a special guest, and if you can’t, we'll be streaming to YouTube so you can be involved no matter where you are in the world. pic.twitter.com/96bTNGNCqk

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) February 18, 2020