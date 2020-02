El próximo 20 de febrero se llevará a cabo un Animal Crossing Direct

A pesar de que el mundo está esperando con ansias un nuevo Nintendo Direct enfocado a las próximas novedades para el Switch, la Gran N ha anunciado un Animal Crossing Direct, el cual, como su nombre lo indica, estará enfocado en New Horizons y sus novedades.

La presentación se llevará a cabo el próximo 20 de febrero a las 8:00 am (hora de la Ciudad de México). El Animal Crossing Direct tendrá una duración de aproximadamente 25 minutos y ofrecerá un vistazo en profundidad al paquete vacacional de la isla de Nook Inc.

Tal vez no sea el Nintendo Direct que muchos esperaban, pero tiene sentido ver este tipo de contenido, especialmente considerando que el siguiente mes llegará New Horizons a Switch. De igual forma, sirve para aclarar rumores sobre posibles microtransacciones o DLC.

Tune in on February 20 at 6 a.m. PT / 9 a.m ET for a roughly 25-minute livestreamed #AnimalCrossing: New Horizons Direct, featuring an in-depth look at Nook Inc.’s Deserted Island Getaway Package! pic.twitter.com/3j4EaUw8Pl

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 18, 2020