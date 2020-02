Sayonara Wild Hearts llegará a Xbox One la siguiente semana

Febrero es un gran mes para los usuarios de Xbox. En la mañana de hoy llegaron nueve juegos de Kingdom Hearts a esta plataforma. En unos días Game Pass recibirá Yakuza 0, Kingdom Hearts III y muchos juegos más. Ahora, Annapurna Interactive ha revelado que el disco de pop convertido en una experiencia interactiva, Sayonara Wild Hearts, romperá los corazones de los jugadores de esta consola la siguiente semana.

Después de cautivar a los usuarios de PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y iOS vía Apple Arcade, Sayonara Wild Hearts debutará en Xbox One el próximo 25 de febrero. Desarrollado por el estudio sueco Simogo, Sayonara Wild Hearts es un juego de acción surrealista basado en la música sobre una mujer joven con el corazón roto. Respaldado por una banda sonora pop escrita a medida, montarás motocicletas y patinetas, bailarás en la batalla y romperás corazones a 200 kilómetros por hora.

SAYONARA WILD HEARTS is coming to Xbox One on February 25. pic.twitter.com/5tHgjv90nH

— Annapurna Interactive (@A_i) February 18, 2020