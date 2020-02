James Gunn elige el guión de The Suicide Squad como su favorito

Uno de los cineastas más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel estará llevando sus talentos a DC el próximo año, al dirigir el reboot/secuela de Suicide Squad. James Gunn dirigirá y escribirá The Suicide Squad, que debutará en 2021, y la anticipación de los fans es casi palpable. Es una gran propiedad con una fantástica mente creativa por detrás, con un elenco compuesto por grandes actores, así que evidentemente todos están muy emocionados por su potencial. Entre los emocionados por The Suicide Squad, está su propio director, quien afirma que este es su guión favorito de cualquier otra película en la que ha trabajado.

Viendo como es que Gunn ha escrito tres películas de Guardianes de la Galaxia y un gran número de populares proyectos de horror, así que esto ciertamente es una fuerte declaración. A pesar de haber entregado grandes guiones a lo largo de los años, el cineasta tiene toda su fe puesta sobre The Suicide Squad, clasificándolo como el número uno.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Gunn fue preguntado por un fan sobre el mejor guión en el que ha trabajado hasta ahora. Aunque le encantan todas las películas que ha dirigido de manera equitativa, el guión de The Suicide Squad sobresale por encima de los demás:

“¿Mis guiones favoritos? Amo a todas las películas que he dirigido, pero creo que el que más me gusta es el de The Suicide Squad.”