La serie animada de Batman tendrá una secuela

La serie animada de Batman de los 90’s es una de las interpretaciones del murciélago más amadas hasta el día de hoy. Si te quedaste con ganas de más de este universo, DC te tiene cubierto, ya que una continuación de la mano de los creadores del show original llegará en abril de este año, aunque será en forma de cómic.

El co-creador del programa, Paul Dini, se está asociando con el productor Alan Burnett y el artista Ty Templeton para crear una nueva serie para DC Cómics, conocida como Batman: The Adventures Continue, una miniserie ambientada en el mundo de Batman: The Animated Series. Tomará lugar poco después del final original de la caricatura, pero antes de Batman: Beyond.

De igual forma, Paul Dini ha revelado que Jason Todd, o Red Hood, aparecerá en este cómic.

“Habíamos pasado de Dick Grayson a Tim Drake, y habíamos dejado fuera a Jason. Lo que estamos haciendo con esto es ver esto como una oportunidad de regresar y reconocer que fue parte de la historia animada de Batman. Por primera vez verás esa historia y verás lo que sucedió en esa relación. Entonces, es nuestra oportunidad no solo de hacer Jason Todd sino también de Red Hood”.

Batman: The Adventures Continue llegará primero como miniserie digital de seis números, y estas estarán disponibles en abril. Batman: The Adventures Continue # 1, el primer número completo, recogerá los dos primeros capítulos digitales, y llegará a las tiendas el 6 de mayo.

En temas relacionados al murciélago de Ciudad Gótica, aquí puedes ver el primer vistazo de Robert Pattinson como Batman. De igual forma, surge supuesto arte conceptual del nuevo juego de Batman.

Vía: Entertainment Weekly