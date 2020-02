Surge posible arte conceptual del nuevo juego de Batman

El día de ayer por la tarde, una nueva filtración reveló posibles detalles sobre el misterioso juego de Batman que Warner Bros. Montreal está preparando. Ahora, parece ser que ya tenemos un vistazo a un poco del arte conceptual que estará presente dentro del título. Dicho arte era de un proyecto cancelado que se enfocaría en Damian, hijo de Bruce Wayne, y al parecer ha logrado llegar a esta futura entrega.

Todos los rumores y especulaciones de esta semana son provenientes de James Sigfield, editor de GWW, quien toma como referencia a varias fuentes que aparentemente tienen conocimiento sobre el próximo juego de El Caballero de la Noche. Supuestamente este título no será una continuación del universo Arkham, pero sí compartirán el mismo universo.

Sigfield compartió una imagen de su cuenta personal de Twitter que mostraba diferentes conceptos para la Batimotocicleta, uno de los muchos conceptos planeados originalmente que logró trasplantarse a este nuevo proyecto.

Expect a lot of things from the cancelled Damian game to be in this new Batman game. Most likely of them, the batcycle. pic.twitter.com/2fmlr23t6D

— James Sigfield (@Jsig212James) February 5, 2020