¡Nuevas ofertas en la PlayStation Store!

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Por 0 COMENTARIOS 5/02/2020 4:29 pm

death strandin

Hay nuevas ofertas disponibles en la PlayStation Store, y la selección de juegos con descuentos es bastante buena. La Critics Choice Sale está compuesta por títulos que han sido aclamados por la crítica y el público, así que prepárate para encontrar fantásticas experiencias a un muy buen precio.

Uno de los títulos que más resalta es sin duda el espectacular Death Stranding, que puedes encontrar a un precio de $35.99 dólares, pero no es el único juego importante con una reducción de precio. Control está disponible por $35.99 dólares, Crash Team Racing Nitro-Fueled en $23.99 dólares, y Borderlands 3 lo puedes encontrar a mitad de precio en $30 dólares. Las ofertas estarán disponibles desde hoy hasta el 18 o 19 de febrero dependiendo de tu región. Aquí te dejamos el listado completo:

PS4 Games
Title $Sale $Original
A PLAGUE TALE: INNOCENCE $24.99 $49.99
ASSASSIN’S CREDE LEGACY OF THE FIRST BLADE $12.49 $24.99
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY $14.99 $59.99
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY DELUXE EDITION $19.99 $79.99
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY GOLD EDITION $24.99 $99.99
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY SEASON PASS $19.99 $39.99
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY THE FATE OF ATLANTIS $12.49 $24.99
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION $29.99 $119.99
ASTRO BOT RESCUE MISSION $17.99 $19.99
BATTLEFIELD 1 REVOLUTION $7.99 $39.99
BATTLEFIELD 4 $6.99 $19.99
BATTLEFIELD HARDLINE ULTIMATE EDITION $15.99 $39.99
BATTLEFIELD V YEAR 2 EDITION $24.99 $49.99
BLASPHEMOUS $14.99 $24.99
BLOOD & TRUTH $19.99 $39.99
BORDERLANDS 3 $29.99 $59.99
BORDERLANDS 3 SUPER DELUXE EDITION $49.99 $99.99
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS ED. $63.99 $79.99
CONCRETE GENIE $17.99 $29.99
CONCRETE GENIE – DELUXE BUNDLE $5.99 $9.99
CONTROL $35.99 $59.99
CONTROL DELUXE PRE-ORDER BUNDLE $47.99 $79.99
CONTROL SEASON PASS $14.99 $24.99
CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED $23.99 $39.99
CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION $35.99 $59.99
DAYS GONE $19.99 $39.99
DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION $24.99 $49.99
DEAD OR ALIVE 6 $23.99 $59.99
DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION $31.99 $79.99
DEAD OR ALIVE 6: SEASON PASS 1 $69.74 $92.99
DEATH STRANDING $35.99 $59.99
DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION $47.99 $79.99
DETROIT: BECOME HUMAN $14.99 $19.99
DETROIT: BECOME HUMAN DIGITAL DELUXE EDITION $22.49 $29.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED $4.49 $29.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – ASSAULT PACK $1.24 $4.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION $6.74 $44.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SEASON PASS $2.99 $14.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – TACTICAL PACK $1.24 $4.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – A CRIMINAL PAST $2.39 $11.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SYSTEM RIFT $2.39 $11.99
DEVIL MAY CRY 5 – IN-GAME UNLOCK BUNDLE $7.99 $9.99
DEVIL MAY CRY 5 – SUPER CHARACTER 3-PACK $6.39 $7.99
DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS) $19.79 $59.99
DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (WITH RED ORBS) $23.09 $69.99
DEVIL MAY CRY 5 DELUXE UPGRADE $7.49 $14.99
DIRT RALLY 2.0 $17.99 $59.99
DIRT RALLY 2.0 – DIGITAL DELUXE $23.99 $79.99
DIRT RALLY 2.0 – SUPER DELUXE EDITION $49.99 $99.99
DRAGON BALL FIGHTERZ $14.99 $59.99
DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION $23.74 $94.99
DRAGON BALL FIGHTERZ – ULTIMATE EDITION $27.49 $109.99
EA FAMILY BUNDLE $9.99 $39.99
EA SPORTS FIFA 20 $23.99 $59.99
EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION $31.99 $79.99
EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION $39.99 $99.99
F1 2019 $23.99 $59.99
F1 2019 LEGENDS EDITION SENNA AND PROST $27.99 $69.99
FALLOUT 4 GAME OF THE YEAR EDITION $23.99 $59.99
FAR CRY 5 $14.99 $59.99
FAR CRY 5 SEASON PASS $14.99 $29.99
FAR CRY NEW DAWN COMPLETE EDITION $29.99 $99.99
FAR CRY NEW DAWN DELUXE EDITION $19.99 $49.99
FAR CRY NEW DAWN ULTIMATE EDITION $38.99 $129.99
GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION $14.99 $29.99
GRID $17.99 $-
GRID LAUNCH EDITION $25.49 $84.99
HITMAN 2 – EXPANSION PASS $11.99 $59.99
HITMAN 2 – GOLD EDITION $29.99 $99.99
INJUSTICE 2 $11.99 $39.99
JUMP FORCE $29.99 $59.99
JUMP FORCE – DELUXE EDITION $44.99 $89.99
JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION $49.99 $99.99
JUST CAUSE 3 – XXL EDITION $7.49 $29.99
JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION $24.49 $69.99
JUST CAUSE 4 – EXPANSION PASS $14.99 $29.99
JUST CAUSE 4 – GOLD EDITION $20.99 $59.99
JUST CAUSE 4 – RELOADED $13.99 $39.99
MARVEL VS CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION $9.99 $39.99
MARVEL VS CAPCOM: INFINITE CHARACTER PASS $9.89 $29.99
MARVEL VS CAPCOM: INFINITE DELUXE EDITION $23.99 $59.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – AVENGING ARMY COSTUME PACK $4.79 $11.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK PANTHER $3.99 $7.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK WIDOW $5.59 $7.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – COSMIC CRUSADERS COSTUME PACK $4.79 $11.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MONSTER HUNTER $3.99 $7.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MYSTIC MASTERS COSTUME PACK $4.79 $11.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – SIGMA $3.99 $7.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – VENOM $5.59 $7.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WINTER SOLDIER $5.59 $7.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WORLD WARRIORS COSTUME PACK $4.79 $11.99
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE PREMIUM COSTUME PASS $9.89 $29.99
MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION $19.99 $39.99
MARVEL’S SPIDER-MAN: SILVER LINING $4.99 $9.99
MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS $12.49 $24.99
MARVEL’S SPIDER-MAN: THE HEIST $4.99 $9.99
MARVEL’S SPIDER-MAN: TURF WARS $4.99 $9.99
MASS EFFECT: ANDROMEDA – STANDARD RECRUIT EDITION $7.49 $29.99
MASS EFFECT: ANDROMEDA -DELUXE RECRUIT EDITION $7.99 $39.99
MHWI – CHARACTER AND PALICO EDIT VOUCHER: THREE-VOUCHER PACK $6.69 $9.99
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR $14.99 $49.99
MIRROR’S EDGE CATALYST $4.99 $19.99
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE $29.99 $39.99
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE $37.49 $49.99
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION $40.19 $59.99
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE $46.89 $69.99
MONSTER HUNTER: WORLD $14.99 $29.99
MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE GESTURE PACK $21.24 $24.99
MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE HANDLER COSTUME PACK $11.99 $14.99
MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE STICKER PACK $7.99 $9.99
MONSTER HUNTER: WORLD – DELUXE KIT $6.69 $9.99
MONSTER HUNTER: WORLD – DLC COLLECTION $33.99 $39.99
NEED FOR SPEED DELUXE EDITION $9.99 $24.99
NEED FOR SPEED PAYBACK $5.99 $19.99
OVERWATCH LEGENDARY EDITION $19.79 $59.99
PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION $12.49 $49.99
PROJECT CARS 2 $14.99 $59.99
PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION $22.49 $89.99
RAINBOW SIX SIEGE DELUXE EDITION $9.99 $39.99
RED DEAD REDEMPTION 2 $29.99 $59.99
RED DEAD REDEMPTION 2: SPECIAL EDITION $35.99 $79.99
RESIDENT EVIL 2 $19.79 $59.99
RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK $1.99 $4.99
RESIDENT EVIL 2 EXTRA DLC PACK $11.24 $14.99
SEA OF SOLITUDE $7.99 $19.99
SEKIRO $38.99 $59.99
SOULCALIBUR VI $14.99 $59.99
SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION $22.49 $89.99
SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE $14.99 $49.99
SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION $23.99 $79.99
SOUTH PARK: THE VIDEO GAME COLLECTION $23.09 $69.99
STONE SEEKERS $4.79 $11.99
SUPERHOT $9.99 $24.99
SUPERHOT VR $14.99 $24.99
SUPERHOT VR BUNDLE $15.99 $39.99
THE WITCHER 3: WILD HUNT $11.99 $39.99
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE GOLD EDITION $24.49 $69.99
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION $38.49 $109.99
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE YEAR 4 PASS $14.99 $29.99
UNRAVEL YARNY BUNDLE $11.99 $29.99
WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS $19.79 $59.99
WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS DIGITAL DELUXE EDITION $13.19 $39.99
WRECKFEST $27.99 $39.99
WRECKFEST DELUXE EDITION $38.99 $59.99

Fuente: PlayStation

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Rodolfo León
Editor en atomix.vg Gamer, cinéfilo y amante de la cultura pop. Twitter: @remi_leon
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