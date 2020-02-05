¡Nuevas ofertas en la PlayStation Store!

Hay nuevas ofertas disponibles en la PlayStation Store, y la selección de juegos con descuentos es bastante buena. La Critics Choice Sale está compuesta por títulos que han sido aclamados por la crítica y el público, así que prepárate para encontrar fantásticas experiencias a un muy buen precio.
Uno de los títulos que más resalta es sin duda el espectacular Death Stranding, que puedes encontrar a un precio de $35.99 dólares, pero no es el único juego importante con una reducción de precio. Control está disponible por $35.99 dólares, Crash Team Racing Nitro-Fueled en $23.99 dólares, y Borderlands 3 lo puedes encontrar a mitad de precio en $30 dólares. Las ofertas estarán disponibles desde hoy hasta el 18 o 19 de febrero dependiendo de tu región. Aquí te dejamos el listado completo:
|PS4 Games
|Title
|$Sale
|$Original
|A PLAGUE TALE: INNOCENCE
|$24.99
|$49.99
|ASSASSIN’S CREDE LEGACY OF THE FIRST BLADE
|$12.49
|$24.99
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY
|$14.99
|$59.99
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY DELUXE EDITION
|$19.99
|$79.99
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY GOLD EDITION
|$24.99
|$99.99
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY SEASON PASS
|$19.99
|$39.99
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY THE FATE OF ATLANTIS
|$12.49
|$24.99
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION
|$29.99
|$119.99
|ASTRO BOT RESCUE MISSION
|$17.99
|$19.99
|BATTLEFIELD 1 REVOLUTION
|$7.99
|$39.99
|BATTLEFIELD 4
|$6.99
|$19.99
|BATTLEFIELD HARDLINE ULTIMATE EDITION
|$15.99
|$39.99
|BATTLEFIELD V YEAR 2 EDITION
|$24.99
|$49.99
|BLASPHEMOUS
|$14.99
|$24.99
|BLOOD & TRUTH
|$19.99
|$39.99
|BORDERLANDS 3
|$29.99
|$59.99
|BORDERLANDS 3 SUPER DELUXE EDITION
|$49.99
|$99.99
|CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS ED.
|$63.99
|$79.99
|CONCRETE GENIE
|$17.99
|$29.99
|CONCRETE GENIE – DELUXE BUNDLE
|$5.99
|$9.99
|CONTROL
|$35.99
|$59.99
|CONTROL DELUXE PRE-ORDER BUNDLE
|$47.99
|$79.99
|CONTROL SEASON PASS
|$14.99
|$24.99
|CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
|$23.99
|$39.99
|CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION
|$35.99
|$59.99
|DAYS GONE
|$19.99
|$39.99
|DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION
|$24.99
|$49.99
|DEAD OR ALIVE 6
|$23.99
|$59.99
|DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION
|$31.99
|$79.99
|DEAD OR ALIVE 6: SEASON PASS 1
|$69.74
|$92.99
|DEATH STRANDING
|$35.99
|$59.99
|DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION
|$47.99
|$79.99
|DETROIT: BECOME HUMAN
|$14.99
|$19.99
|DETROIT: BECOME HUMAN DIGITAL DELUXE EDITION
|$22.49
|$29.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED
|$4.49
|$29.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – ASSAULT PACK
|$1.24
|$4.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION
|$6.74
|$44.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SEASON PASS
|$2.99
|$14.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – TACTICAL PACK
|$1.24
|$4.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – A CRIMINAL PAST
|$2.39
|$11.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SYSTEM RIFT
|$2.39
|$11.99
|DEVIL MAY CRY 5 – IN-GAME UNLOCK BUNDLE
|$7.99
|$9.99
|DEVIL MAY CRY 5 – SUPER CHARACTER 3-PACK
|$6.39
|$7.99
|DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS)
|$19.79
|$59.99
|DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (WITH RED ORBS)
|$23.09
|$69.99
|DEVIL MAY CRY 5 DELUXE UPGRADE
|$7.49
|$14.99
|DIRT RALLY 2.0
|$17.99
|$59.99
|DIRT RALLY 2.0 – DIGITAL DELUXE
|$23.99
|$79.99
|DIRT RALLY 2.0 – SUPER DELUXE EDITION
|$49.99
|$99.99
|DRAGON BALL FIGHTERZ
|$14.99
|$59.99
|DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION
|$23.74
|$94.99
|DRAGON BALL FIGHTERZ – ULTIMATE EDITION
|$27.49
|$109.99
|EA FAMILY BUNDLE
|$9.99
|$39.99
|EA SPORTS FIFA 20
|$23.99
|$59.99
|EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION
|$31.99
|$79.99
|EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION
|$39.99
|$99.99
|F1 2019
|$23.99
|$59.99
|F1 2019 LEGENDS EDITION SENNA AND PROST
|$27.99
|$69.99
|FALLOUT 4 GAME OF THE YEAR EDITION
|$23.99
|$59.99
|FAR CRY 5
|$14.99
|$59.99
|FAR CRY 5 SEASON PASS
|$14.99
|$29.99
|FAR CRY NEW DAWN COMPLETE EDITION
|$29.99
|$99.99
|FAR CRY NEW DAWN DELUXE EDITION
|$19.99
|$49.99
|FAR CRY NEW DAWN ULTIMATE EDITION
|$38.99
|$129.99
|GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION
|$14.99
|$29.99
|GRID
|$17.99
|$-
|GRID LAUNCH EDITION
|$25.49
|$84.99
|HITMAN 2 – EXPANSION PASS
|$11.99
|$59.99
|HITMAN 2 – GOLD EDITION
|$29.99
|$99.99
|INJUSTICE 2
|$11.99
|$39.99
|JUMP FORCE
|$29.99
|$59.99
|JUMP FORCE – DELUXE EDITION
|$44.99
|$89.99
|JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION
|$49.99
|$99.99
|JUST CAUSE 3 – XXL EDITION
|$7.49
|$29.99
|JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION
|$24.49
|$69.99
|JUST CAUSE 4 – EXPANSION PASS
|$14.99
|$29.99
|JUST CAUSE 4 – GOLD EDITION
|$20.99
|$59.99
|JUST CAUSE 4 – RELOADED
|$13.99
|$39.99
|MARVEL VS CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION
|$9.99
|$39.99
|MARVEL VS CAPCOM: INFINITE CHARACTER PASS
|$9.89
|$29.99
|MARVEL VS CAPCOM: INFINITE DELUXE EDITION
|$23.99
|$59.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – AVENGING ARMY COSTUME PACK
|$4.79
|$11.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK PANTHER
|$3.99
|$7.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK WIDOW
|$5.59
|$7.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – COSMIC CRUSADERS COSTUME PACK
|$4.79
|$11.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MONSTER HUNTER
|$3.99
|$7.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MYSTIC MASTERS COSTUME PACK
|$4.79
|$11.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – SIGMA
|$3.99
|$7.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – VENOM
|$5.59
|$7.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WINTER SOLDIER
|$5.59
|$7.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WORLD WARRIORS COSTUME PACK
|$4.79
|$11.99
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE PREMIUM COSTUME PASS
|$9.89
|$29.99
|MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION
|$19.99
|$39.99
|MARVEL’S SPIDER-MAN: SILVER LINING
|$4.99
|$9.99
|MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS
|$12.49
|$24.99
|MARVEL’S SPIDER-MAN: THE HEIST
|$4.99
|$9.99
|MARVEL’S SPIDER-MAN: TURF WARS
|$4.99
|$9.99
|MASS EFFECT: ANDROMEDA – STANDARD RECRUIT EDITION
|$7.49
|$29.99
|MASS EFFECT: ANDROMEDA -DELUXE RECRUIT EDITION
|$7.99
|$39.99
|MHWI – CHARACTER AND PALICO EDIT VOUCHER: THREE-VOUCHER PACK
|$6.69
|$9.99
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
|$14.99
|$49.99
|MIRROR’S EDGE CATALYST
|$4.99
|$19.99
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE
|$29.99
|$39.99
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE
|$37.49
|$49.99
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION
|$40.19
|$59.99
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE
|$46.89
|$69.99
|MONSTER HUNTER: WORLD
|$14.99
|$29.99
|MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE GESTURE PACK
|$21.24
|$24.99
|MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE HANDLER COSTUME PACK
|$11.99
|$14.99
|MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE STICKER PACK
|$7.99
|$9.99
|MONSTER HUNTER: WORLD – DELUXE KIT
|$6.69
|$9.99
|MONSTER HUNTER: WORLD – DLC COLLECTION
|$33.99
|$39.99
|NEED FOR SPEED DELUXE EDITION
|$9.99
|$24.99
|NEED FOR SPEED PAYBACK
|$5.99
|$19.99
|OVERWATCH LEGENDARY EDITION
|$19.79
|$59.99
|PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION
|$12.49
|$49.99
|PROJECT CARS 2
|$14.99
|$59.99
|PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION
|$22.49
|$89.99
|RAINBOW SIX SIEGE DELUXE EDITION
|$9.99
|$39.99
|RED DEAD REDEMPTION 2
|$29.99
|$59.99
|RED DEAD REDEMPTION 2: SPECIAL EDITION
|$35.99
|$79.99
|RESIDENT EVIL 2
|$19.79
|$59.99
|RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK
|$1.99
|$4.99
|RESIDENT EVIL 2 EXTRA DLC PACK
|$11.24
|$14.99
|SEA OF SOLITUDE
|$7.99
|$19.99
|SEKIRO
|$38.99
|$59.99
|SOULCALIBUR VI
|$14.99
|$59.99
|SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION
|$22.49
|$89.99
|SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE
|$14.99
|$49.99
|SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION
|$23.99
|$79.99
|SOUTH PARK: THE VIDEO GAME COLLECTION
|$23.09
|$69.99
|STONE SEEKERS
|$4.79
|$11.99
|SUPERHOT
|$9.99
|$24.99
|SUPERHOT VR
|$14.99
|$24.99
|SUPERHOT VR BUNDLE
|$15.99
|$39.99
|THE WITCHER 3: WILD HUNT
|$11.99
|$39.99
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE GOLD EDITION
|$24.49
|$69.99
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION
|$38.49
|$109.99
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE YEAR 4 PASS
|$14.99
|$29.99
|UNRAVEL YARNY BUNDLE
|$11.99
|$29.99
|WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS
|$19.79
|$59.99
|WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS DIGITAL DELUXE EDITION
|$13.19
|$39.99
|WRECKFEST
|$27.99
|$39.99
|WRECKFEST DELUXE EDITION
|$38.99
|$59.99
Fuente: PlayStation