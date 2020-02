¡Nuevas ofertas en la PlayStation Store!

PS4 Games

Title $Sale $Original

A PLAGUE TALE: INNOCENCE $24.99 $49.99

ASSASSIN’S CREDE LEGACY OF THE FIRST BLADE $12.49 $24.99

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY $14.99 $59.99

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY DELUXE EDITION $19.99 $79.99

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY GOLD EDITION $24.99 $99.99

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY SEASON PASS $19.99 $39.99

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY THE FATE OF ATLANTIS $12.49 $24.99

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION $29.99 $119.99

ASTRO BOT RESCUE MISSION $17.99 $19.99

BATTLEFIELD 1 REVOLUTION $7.99 $39.99

BATTLEFIELD 4 $6.99 $19.99

BATTLEFIELD HARDLINE ULTIMATE EDITION $15.99 $39.99

BATTLEFIELD V YEAR 2 EDITION $24.99 $49.99

BLASPHEMOUS $14.99 $24.99

BLOOD & TRUTH $19.99 $39.99

BORDERLANDS 3 $29.99 $59.99

BORDERLANDS 3 SUPER DELUXE EDITION $49.99 $99.99

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS ED. $63.99 $79.99

CONCRETE GENIE $17.99 $29.99

CONCRETE GENIE – DELUXE BUNDLE $5.99 $9.99

CONTROL $35.99 $59.99

CONTROL DELUXE PRE-ORDER BUNDLE $47.99 $79.99

CONTROL SEASON PASS $14.99 $24.99

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED $23.99 $39.99

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION $35.99 $59.99

DAYS GONE $19.99 $39.99

DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION $24.99 $49.99

DEAD OR ALIVE 6 $23.99 $59.99

DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION $31.99 $79.99

DEAD OR ALIVE 6: SEASON PASS 1 $69.74 $92.99

DEATH STRANDING $35.99 $59.99

DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION $47.99 $79.99

DETROIT: BECOME HUMAN $14.99 $19.99

DETROIT: BECOME HUMAN DIGITAL DELUXE EDITION $22.49 $29.99

DEUS EX: MANKIND DIVIDED $4.49 $29.99

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – ASSAULT PACK $1.24 $4.99

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION $6.74 $44.99

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SEASON PASS $2.99 $14.99

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – TACTICAL PACK $1.24 $4.99

DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – A CRIMINAL PAST $2.39 $11.99

DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SYSTEM RIFT $2.39 $11.99

DEVIL MAY CRY 5 – IN-GAME UNLOCK BUNDLE $7.99 $9.99

DEVIL MAY CRY 5 – SUPER CHARACTER 3-PACK $6.39 $7.99

DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS) $19.79 $59.99

DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (WITH RED ORBS) $23.09 $69.99

DEVIL MAY CRY 5 DELUXE UPGRADE $7.49 $14.99

DIRT RALLY 2.0 $17.99 $59.99

DIRT RALLY 2.0 – DIGITAL DELUXE $23.99 $79.99

DIRT RALLY 2.0 – SUPER DELUXE EDITION $49.99 $99.99

DRAGON BALL FIGHTERZ $14.99 $59.99

DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION $23.74 $94.99

DRAGON BALL FIGHTERZ – ULTIMATE EDITION $27.49 $109.99

EA FAMILY BUNDLE $9.99 $39.99

EA SPORTS FIFA 20 $23.99 $59.99

EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION $31.99 $79.99

EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION $39.99 $99.99

F1 2019 $23.99 $59.99

F1 2019 LEGENDS EDITION SENNA AND PROST $27.99 $69.99

FALLOUT 4 GAME OF THE YEAR EDITION $23.99 $59.99

FAR CRY 5 $14.99 $59.99

FAR CRY 5 SEASON PASS $14.99 $29.99

FAR CRY NEW DAWN COMPLETE EDITION $29.99 $99.99

FAR CRY NEW DAWN DELUXE EDITION $19.99 $49.99

FAR CRY NEW DAWN ULTIMATE EDITION $38.99 $129.99

GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION $14.99 $29.99

GRID $17.99 $-

GRID LAUNCH EDITION $25.49 $84.99

HITMAN 2 – EXPANSION PASS $11.99 $59.99

HITMAN 2 – GOLD EDITION $29.99 $99.99

INJUSTICE 2 $11.99 $39.99

JUMP FORCE $29.99 $59.99

JUMP FORCE – DELUXE EDITION $44.99 $89.99

JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION $49.99 $99.99

JUST CAUSE 3 – XXL EDITION $7.49 $29.99

JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION $24.49 $69.99

JUST CAUSE 4 – EXPANSION PASS $14.99 $29.99

JUST CAUSE 4 – GOLD EDITION $20.99 $59.99

JUST CAUSE 4 – RELOADED $13.99 $39.99

MARVEL VS CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION $9.99 $39.99

MARVEL VS CAPCOM: INFINITE CHARACTER PASS $9.89 $29.99

MARVEL VS CAPCOM: INFINITE DELUXE EDITION $23.99 $59.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – AVENGING ARMY COSTUME PACK $4.79 $11.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK PANTHER $3.99 $7.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK WIDOW $5.59 $7.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – COSMIC CRUSADERS COSTUME PACK $4.79 $11.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MONSTER HUNTER $3.99 $7.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MYSTIC MASTERS COSTUME PACK $4.79 $11.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – SIGMA $3.99 $7.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – VENOM $5.59 $7.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WINTER SOLDIER $5.59 $7.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WORLD WARRIORS COSTUME PACK $4.79 $11.99

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE PREMIUM COSTUME PASS $9.89 $29.99

MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION $19.99 $39.99

MARVEL’S SPIDER-MAN: SILVER LINING $4.99 $9.99

MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS $12.49 $24.99

MARVEL’S SPIDER-MAN: THE HEIST $4.99 $9.99

MARVEL’S SPIDER-MAN: TURF WARS $4.99 $9.99

MASS EFFECT: ANDROMEDA – STANDARD RECRUIT EDITION $7.49 $29.99

MASS EFFECT: ANDROMEDA -DELUXE RECRUIT EDITION $7.99 $39.99

MHWI – CHARACTER AND PALICO EDIT VOUCHER: THREE-VOUCHER PACK $6.69 $9.99

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR $14.99 $49.99

MIRROR’S EDGE CATALYST $4.99 $19.99

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE $29.99 $39.99

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE $37.49 $49.99

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION $40.19 $59.99

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE $46.89 $69.99

MONSTER HUNTER: WORLD $14.99 $29.99

MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE GESTURE PACK $21.24 $24.99

MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE HANDLER COSTUME PACK $11.99 $14.99

MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE STICKER PACK $7.99 $9.99

MONSTER HUNTER: WORLD – DELUXE KIT $6.69 $9.99

MONSTER HUNTER: WORLD – DLC COLLECTION $33.99 $39.99

NEED FOR SPEED DELUXE EDITION $9.99 $24.99

NEED FOR SPEED PAYBACK $5.99 $19.99

OVERWATCH LEGENDARY EDITION $19.79 $59.99

PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION $12.49 $49.99

PROJECT CARS 2 $14.99 $59.99

PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION $22.49 $89.99

RAINBOW SIX SIEGE DELUXE EDITION $9.99 $39.99

RED DEAD REDEMPTION 2 $29.99 $59.99

RED DEAD REDEMPTION 2: SPECIAL EDITION $35.99 $79.99

RESIDENT EVIL 2 $19.79 $59.99

RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK $1.99 $4.99

RESIDENT EVIL 2 EXTRA DLC PACK $11.24 $14.99

SEA OF SOLITUDE $7.99 $19.99

SEKIRO $38.99 $59.99

SOULCALIBUR VI $14.99 $59.99

SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION $22.49 $89.99

SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE $14.99 $49.99

SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION $23.99 $79.99

SOUTH PARK: THE VIDEO GAME COLLECTION $23.09 $69.99

STONE SEEKERS $4.79 $11.99

SUPERHOT $9.99 $24.99

SUPERHOT VR $14.99 $24.99

SUPERHOT VR BUNDLE $15.99 $39.99

THE WITCHER 3: WILD HUNT $11.99 $39.99

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE GOLD EDITION $24.49 $69.99

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION $38.49 $109.99

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE YEAR 4 PASS $14.99 $29.99

UNRAVEL YARNY BUNDLE $11.99 $29.99

WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS $19.79 $59.99

WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS DIGITAL DELUXE EDITION $13.19 $39.99

WRECKFEST $27.99 $39.99