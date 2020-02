¡Nueve juegos de Kingdom Hearts ya están disponible en Xbox One!

Así es, parece que los rumores se volvieron realidad. Hace un par de días se habían filtrado las fecha de lanzamiento de las diferentes colecciones de Kingdom Hearts para Xbox One, pero ningún comunicado oficial se hizo al respecto. Sin embargo, esto no fue necesario, ya que hoy, 18 de febrero, ya están disponibles dos grandes paquetes con nueve juegos de la serie en total.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX y Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue ya están disponibles en la tienda de Microsoft. Esto es lo que contiene cada paquete:

-Kingdom Hearts Final Mix

-Kingdom Hearts Re: Chain of Memories,

-Kingdom Hearts 358/2 Days (cinemática)

-Kingdom Hearts II Final Mix

-Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

-Kingdom Hearts Re: coded (cinemática)

-Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance

-Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage

-Kingdom Hearts Union X

Pero eso no es todo, ya que Kingdom Hearts III estará disponible en Xbox Game Pass el próximo 25 de febrero. Hablando de esta serie, te recordamos que el próximo 17 de marzo estará disponible Kingdom Hearts All-in-One Package, el cual incluye todos los juegos de la serie, menos el DLC de KH3. De igual forma, un juego para móviles de la serie está en desarrollo.

Today, for the first time ever, KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX and KINGDOM HEARTS HD 2.8 are available digitally on @Xbox One!

We're also excited to announce that #KingdomHearts III will be available on #Xbox Gamepass from February 25! pic.twitter.com/eJfC45nZEA

— KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) February 18, 2020