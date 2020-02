Yakuza 0, Kingdom Hearts III y más juegos llegarán a Xbox Game Pass

Una vez más el servicio de Xbox Game Pass demuestra su gran valor. Durante la segunda mitad de febrero veremos la llegada de los tan esperados Kingdom Hearts III, Yakuza 0, Ninja Gaiden 2, Two Point Hospital, Wasteland Remastered, y muchos más.

A continuación la lista de juegos y qué día estarán disponibles en Game Pass para consola:

20 de febrero:

–Ninja Gaiden 2

25 de febrero:

–Kingdom Hearts III – Xbox One X Enhanced

–Two Point Hospital – Xbox One X Enhanced

–Wasteland Remastered

26 de febrero:

–Yakuza 0

27 de febrero:

–Jackbox Party Pack 3

13 de marzo:

–State of Decay 2: Juggernaut Edition (consola y PC)

De igual forma, estos juegos llegarán a PC, pero aún no hay fecha específica de lanzamiento: Indivisible, Reigns: Game of Thrones, Two Point Hospital, Wasteland Remastered, y Yakuza 0.

Por otro lado, lamentablemente estos son los juegos que dejarán Xbox Game Pass en los próximos días:

-Fallout 3

-Just Cause 4

-Rise of the Tomb Raider

-Snake Pass

-The Elder Scrolls IV: Oblivion

-Batman: Return to Arkham – Arkam City

-Batman: Return to Arkham – Arkham Asylum

Vía: Xbox