Phil Spencer planea recuperar el mercado japonés con Xbox Series X

No es secreto que la situación de Xbox en Japón no es la mejor. Las ventas semanales del hardware rara vez superan las 50 unidades. Ningún juego de Xbox One logra llegar al top 30 de software vendido cada semana. Phil Spencer ha llamado a esta situación “inaceptable”, pero el directivo de Xbox tiene planeado cambiar las cosas con la llegada de Xbox Series X a finales de año.

Durante una entrevista con Gamertag Radio, Spencer habló sobre el estado de Xbox en el país nipón y las estrategias que empleará para asegurar que Xbox Series X no repita los mismos errores de Xbox One. En los últimos meses hemos visto como algunos desarrolladores japoneses han creado relaciones con Microsoft, como Square Enix, quien ha llevado varios juegos de Final Fantasy a Xbox Game Pass, y SEGA al ofrecer Phantasy Star Online 2 en Xbox One y PC.

“Cuando llegué a este trabajo, veía que los third-party se saltaban Xbox One y ni siquiera planeaban publicar algo en la plataforma. Para ser justos, todavía hay ejemplos de eso y cada uno de ellos me causa dolor, pero el objetivo más importante que me fijé cuando comencé en este papel era volver a ese territorio un par de veces al año para jugar con los desarrolladores, ver sus juegos, y simplemente hacerles saber que tenía un compromiso con su éxito global. Creo que uno de los resultados fue la cantidad de juegos publicados en Japón que pudimos mostrar en E3 y estoy muy orgulloso de la forma en que hemos establecido una asociación con casi todos los editores allá. Vamos a hacer un trabajo mucho mejor con este próximo lanzamiento y no habrá que esperar 10 meses para lanzar la consola en Japón como lo hicimos la última vez. Nos aseguraremos de que nuestros servicios como Game Pass y xCloud estén allí para que las personas tengan acceso a ellos. Creo que lo que estás preguntando es si podemos tener más contenido propio que se haya desarrollado allí. Solo diré que creo que podemos. No estoy anunciando nada, pero creo que el mercado japonés es específicamente importante debido a la comunidad creativa que tiene y a su comunidad de jugadores y quiero que Xbox signifique más allá de lo que hace hoy”.

En temas relacionados, durante la misma entrevista Phil Spencer habló sobre la ausencia de exclusivas de Xbox Series X durante los primeros años que tendrá la consola. De igual forma, es posible que Cuphead llegue a Xbox Game Pass.

Vía: Gaming Bolt