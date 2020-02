Outriders también llegará a PS5 y Xbox Series X

Conforme nos acercamos a la época de “holiday” 2020, más y más noticias sobre la siguiente generación de consolas salen a la luz. El día de hoy, se ha liberado un nuevo tráiler de Outriders, el nuevo proyecto de Square Enix, el cual, no sólo llegará a PS4 y Xbox One, sino también a PS5 y Xbox Series X.

En el tráiler podemos conocer un poco más sobre el frenético estilo de juego, las criaturas y el mundo que se nos presenta en este título. Outriders está siendo desarrollado por People Can Fly, los responsables de Gears of War: Judgment y Bulletstorm, junto con Square Enix External Studios, estudio detrás de Sleeping Dogs y Just Cause.

Si desean conocer un poco más sobre este proyecto, este jueves podrán disfrutar de nuestra cobertura especial de Outriders.

Vía: Outriders