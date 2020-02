Limited Run Games volverá a realizar una presentación durante E3

A pesar de que Sony no contará con una conferencia en el marco de E3 2020, este espacio vacío le proporciona a compañías más pequeñas un lugar para promocionar algunos proyectos que tengan a futuro. Tal es el caso Limited Run Games, quienes realizarán una presentación el próximo 8 de junio.

Esta es la segunda vez que Limited Run Games realizará una presentación durante E3. Esta compañía se encarga de publicar algunos títulos indies y de realizar ediciones físicas de varios juegos para Nintendo Switch y PS4. Así que este será un evento que los coleccionistas de videojuegos no se pueden perder. Pueden ver la conferenica en vivo desde el canal de Twitch de Limited Run Games.

Others might be shunning E3, but we’ll be there!

Tune in Monday, June 8th, at 3pm ET/12pm PT for the Limited Run Games press conference.#LimitedRunSavesE3 pic.twitter.com/lR03FsoSvY

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) February 11, 2020