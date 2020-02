Cuphead podría llegar a Xbox Game Pass

Microsoft agrega nuevos juegos a Xbox Game Pass cada mes, pero parece ser que en esta ocasión se ha filtrado uno de ellos y seguramente los fans van a estar muy emocionados. Aparentemente Cuphead llegará a este servicio, pues un tweet ahora eliminado podría haber confirmado esta información.

La cuenta de Xbox Turquía compartió en Twitter un mensaje sobre la llegada de Cuphead a Xbox Game Pass, lamentablemente dicho tweet ya no puede ser encontrado, pues la compañía lo eliminó. Afortunadamente, los perspicaces internautas lograron capturarlo y aquí lo puedes ver:

#XboxTurkey official Twitter account posted a #Cuphead video with the #XboxGamePass logo. Tweet has been deleted ? pic.twitter.com/LlJK0GvLaH

— ❎Idle Sloth????? (@IdleSloth1984) February 6, 2020