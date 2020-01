Dos juegos nuevos se suman hoy a Xbox Game Pass

El día de hoy, Microsoft anunció que Xbox Game Pass, tanto en Xbox One como en PC, estaría agregando dos juegos nuevos: Sea Salt y Fishing Sim World: Pro Tour. No está claro cuánto tiempo van a estar los títulos en el servicio, así que si alguno de ellos te llama la atención, te recomiendo descargarlo y jugarlo antes de que sea muy tarde.

The photo says “available today” but these games will also be available tomorrow, the next day, the day after that, etc. pic.twitter.com/gj47yTSb4A

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 30, 2020