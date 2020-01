Untitled Goose Game donará parte de sus ganancias a comunidades Indígenas

House House, los desarrolladores indie detrás del exitoso Untitled Goose Game, han prometido donar por lo menos el 1% de las ganancias del título a grupos indígenas localizados dentro de Australia.

Por medio de Twitter, se explicó cómo es que apoyarían al movimiento ‘Pay the Rent’:

Our videogames are made on stolen Wurundjeri land. We at House House will be paying at least 1% of our income to Indigenous groups, in perpetuity, as part of the Pay the Rent movement. We’d encourage others to do the same:https://t.co/lMTNdOvTsS

— House House (@house_house_) January 29, 2020