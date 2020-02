Team Ninja escuchará a los fans para sugerir nuevas armas de Nioh 2

Al igual que con el original Nioh, Team Ninja tiene extensos planes post-lanzamiento para su secuela a lo largo del año. Nioh 2 llegará al PlayStation 4 el 13 de marzo, pero con otras tres expansiones en camino, sus desarrolladores estarán escuchando tus sugerencias para nuevas armas en este título. Al parecer, el estudio se está quedando sin ideas.

Si tu idea resulta ser lo suficientemente buena, Team Ninja podría considerar agregarla al juego como DLC, pero eso no es todo. Su desarrollador reveló que las tres expansiones se situarán en épocas totalmente diferentes a las del juego base, y a pesar de que incluirán nuevos modos de dificultan, han prometido no excederse. Esto es en respuesta al DLC del juego original que te requería farmear por un buen rato antes de poder entrarle formalmente.

Nioh 2 DLC (1/2)

-The 3 DLC batches will have side story that takes place in a totally different era but still connects to series timeline

-Higher difficulties (they admit they overdid it in Nioh 1 so they promise not to make it too irrational)

