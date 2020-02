Nioh 2 tendrá una demo a finales de mes

Nioh 2 ha atravesado unos importantes cambios de balance desde su beta cerrada el pasado noviembre, así que tiene cierto sentido que aquellos interesados en esta nueva entrega de Team Ninja quieran darle una última probada al juego antes de su debut el siguiente mes. Afortunadamente, una demo estará disponible en la PSN Store y podrás disfrutarla a finales de febrero.

Conocida como Nioh 2 Last Chance Trial, esta prueba gratuita permitirá a los jugadores recorrer tres niveles de la experiencia completa además de darte la oportunidad de crear un nuevo personaje. El progreso de esta demo no podrá ser transferido al juego final, pero tu avatar sí, así que no vayas a crear cualquier cosa. Dicha demo estará disponible desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo, así que aún tienes tiempo para refinar tus habilidades con el primer juego.

Recientemente Team Ninja anunció que el desarrollo de Nioh 2 ya había concluido, así que no tienes que preocuparte por algún retraso inesperado. El juego se lanzará el 13 de marzo exclusivamente para PlayStation 4.

Fuente: PlayStation