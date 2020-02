Detallado vistazo a la personalización de tu avatar en New Horizons

Después de muchos meses sin saber nada sobre Animal Crossing: New Horizons, ahora Nintendo nos está bombardeando con nueva información sobre esta anticipada exclusiva del Switch. En la actualización del día de hoy, tenemos un vistazo mucho más detallado al menú de personalización para tu avatar.

Por medio del siguiente tweet, Tom Nook nos explica todos los elementos que podremos personalizar para crear nuestro personaje perfecto:

Check-in Procedures ②

At the counter, they’ll ask for your name and birthday, and then they’ll take a picture of you for your passport. Take as much time as you need to get yourself looking just the way you want! pic.twitter.com/kJQjUDIREc

— Tom Nook (@animalcrossing) February 26, 2020