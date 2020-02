Kojima Productions no asistirá a GDC a causa del coronavirus

El coronavirus sigue causando problemas en la industria. Tanto Square Enix como Sony han decidido no asistir a PAX East para evitar el contagio de la enfermedad. De igual forma, GDC no contará con la presencia de Facebook y PlayStation, y ahora Kojima Productions se suma a esta lista.

El estudio liderado por Hideo Kojima, que tenía en marcha una charla sobra la filosofía de diseño de Death Stranding, ha revelado por medio de su cuenta oficial de Twitter el cambio de planes. Esto quiere decir que ni el panel de Hideo Kojima, que estaba previsto para el día 19 de marzo, ni tampoco el de Eric Johnson, planificado para el 16 del mismo mes, se llevarán a cabo finalmente.

Kojima Productions has made the difficult decision to cancel our participation at the 2020 Game Developers Conference due to increasing concerns related to coronavirus. (1/2)https://t.co/K6FJtq5Tpx

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 24, 2020