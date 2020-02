Hideo Kojima será galardonado durante los Premios BAFTA

Hideo Kojima no es extraño a recibir algún tipo de reconocimiento por su trabajo. Constantemente vemos como el desarrollador japonés es galardonado por su papel en la industria, y en algunas ocasiones por otro tipo de sucesos. Ahora, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, o BAFTA por sus siglas en inglés, planea entregarle a Kojima el trofeo Fellowship durante los BAFTA Game Awards el próximo 2 de abril de 2020.

El premio Fellowship es el más alto reconocimiento que una persona puede recibir por parte de los BAFTA. Reconoce y celebra las contribuciones creativas de un individuo en el cine, la televisión o videojuegos. Aquellos en esta industria que han obtenido este galardón son: Tim Schafer, John Carmack, Gabe Newell, Peter Molyneux, Will Wright y Shigeru Miyamoto.

Al escuchar la noticia, Kojima dijo:

“Muchas gracias por este precioso premio de los BAFTA. Estoy muy honrado y me gustaría aprovechar este momento para reflexionar sobre los muchos predecesores que vinieron antes que yo, ya que respeto profundamente sus contribuciones al entretenimiento, ya sea en películas, televisión o juegos. También me gustaría agradecer a quienes me han apoyado a lo largo de los años y continuaré con mi compromiso de crear formas nuevas e innovadoras que impulsarán el mundo del entretenimiento interactivo”.