5 juegos que podrían no salir en 2022

Los retrasos son parte natural de esta industria. Desarrollar videojuegos es algo tan complicado que miles de cosas pueden salir mal, provocando que aquella supuesta fecha de estreno, simplemente no se pueda cumplir. 2022 pinta para ser un año memorable, con varios grandes títulos ya con fecha confirmada, y otros que solo prometen llegar en algún punto de los siguientes 12 meses, asunto que todos bien sabemos, en realidad deja la puerta abierta para que en cualquier momento, aparezca la noticia de que tal o cual juego tendrá que esperar hasta el próximo año. Por tal motivo, te hemos preparado una lista en la que te contamos de cinco títulos en específico que supuestamente llegarán al mercado en este año, pero que podrían no hacerlo debido a lo poco que hemos visto de ellos.

Bayonetta 3

Anunciado con bombo y platillo desde 2017, todos pensábamos que el desarrollo de esta tercera parte iba muy avanzado y que en realidad, Platinum Games solo estaba dando los últimos toques para que la bruja favorita de muchos, aterrizara en poco tiempo en el Nintendo Switch. Los meses pasaban, luego los años y simplemente no se decía nada del proyecto. Ocasionalmente, el siempre polémico Hideki Kamiya, aparecía en redes sociales para hablar un poco más del progreso, pero eso era todo. No fue sino hasta septiembre de 2021 que durante un Nintendo Direct, finalmente se presentó el primer avance en video de Bayonetta 3, el cual, anunciaba que su llegada se dará en este 2022. Desafortunadamente, eso fue todo y desde entonces no se ha dicho nada más, lo cual, nos indica que en realidad, aún le falta tiempo en el horno. Esperemos que no sea así y el juego sí esté llegando muy pronto.

Ghostwire: Tokyo

Por si es que no lo sabías o simplemente se te olvidó, Tango Gameworks, estudio a cargo del legendario, Shinji Mikami, está trabajando en un nuevo juego, uno que llegará en exclusiva al PS5 y que marcará el final de la relación entre Bethesda y PlayStation, esto claro, debido a que ahora, la compañía de DOOM ya forma parte de Xbox. Este proyecto se ha mantenido en las sombras desde hace un buen tiempo, cambiando de director en par de ocasiones y no pudiendo cumplir la promesa de llegar en 2021. Su concepto parece que se saldrá de la caja y de cualquier convención en más de una forma, es por eso que hasta el momento, cuesta bastante trabajo describirlo de manera precisa. Se nos ha asegurado que Ghostwire: Tokyo sí estará siendo estrenado en este 2022, sin embargo, se sigue viendo lejano debido a la falta de información concreta que tenemos el juego.

Hogwarts Legacy

La relación entre Harry Potter y los videojuegos siempre ha sido bastante extraña. Las dos primeras películas tuvieron títulos de aventura bastante recordados, pero posteriormente se decidió hacer shooters en tercera persona sumamente deficientes. Claro que está el tema de los Lego, pero de ahí en fuera, el mago más famoso del mundo poco ha aportado a este medio. Hace ya un par de años, Warner anunció que se encontraba trabajando en un juego completamente nuevo del universo de J.K. Rowling. Nada más ni nada menos que un RPG para un solo jugador que nos llevaría a recorrer los pasillos de Hogwarts como nunca antes lo habíamos hecho. La promesa de Hogwarts Legacy fue importante y por supuesto, las expectativas se elevaron considerablemente, sin embargo, queda claro que cuando el proyecto fue anunciado, en realidad se tenía muy poco progreso e incluso, no había una visión tan clara. Seguimos esperando por más información de este título que supuestamente llegará en este 2022.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Rocksteady fue uno de los estudios de los que más esperábamos ver a lo largo de la pasada generación, pero que luego de Batman Arkham Knight al inicio de la misma, decidió recluirse y no hablar de absolutamente nada. La pregunta de “¿qué estará haciendo Rocksteady?” fue una fuerte constante en todo el medio. Hasta hace poco finalmente se nos reveló que los aclamados desarrolladores británicos están haciendo un juego de Suicide Squad, uno que hasta finales de 2021, fue revelado con material mucho más tangible, de ahí en fuera, un montón de cuestionamientos de todo tipo siguen sumamente presentes, haciéndonos pensar que el proyecto va mucho más retrasado de lo esperado, incluso después de todos estos años de completo silencio. Claro que se nos podría sorprender con el hecho de que en efecto, Suicide Squad: Kill the Justice League está prácticamente listo y que en unos cuantos meses más, estará corriendo en nuestras consolas. Esperemos que así sea.

Secuela de Breath of the Wild

El juego que sigue sin título oficial y que muy probablemente, cargue con la responsabilidad más grande que el medio haya visto en un largo tiempo. Luego de que Nintendo decidiera cerrar su presentación de E3 2019 con un teaser de lo que se definió como la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, todo tipo de especulaciones se empezaron a dar, pues básicamente estamos hablando de la continuación de uno de los videojuegos más queridos de la historia y considerado por muchos como uno de los mejores. De entrada sabíamos que la espera por esta entrega iba a ser larga, pero no así de larga. Indudablemente, el tema de la pandemia ha impactado al desarrollo de Eiji Aonuma y compañía, pero creemos que la ambición y la fuerte presión de superar a su antecesor, han sido los principales ingredientes para que este juego siga sin ver la luz. Se nos ha prometido que este 2022 es el año, pero habrá que ver, pues como te decíamos, incluso seguimos sin conocer el nombre oficial del juego.