5 juegos a seguir en enero

2021 se fue en un auténtico abrir y cerrar de ojos. 2022 está sobre nosotros y listo para arrancar. Normalmente, enero suele ser un mes bastante flojo si de estrenos de videojuegos hablamos, pues la gran mayoría de las compañías sigue considerándolo como un periodo en el que el consumidor no está tan dispuesto a seguir gastando luego de las fiestas. A pesar de lo anterior, las siguientes cuatro semanas lucen bastante bien pues definitivamente, hay varios lanzamientos que darán bastante de qué hablar. Por tal motivo, hemos preparado para ti una lista de cinco juegos que se lanzan en enero de 2022 y que creemos, debes de tener en tu radar. Esperamos tus comentarios al respecto.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Después del enorme éxito en todos los sentidos en el que se convirtió Rainbow Six Siege, Ubisoft está listo para hacer un nuevo intento con esta querida franquicia, uno que curiosamente hará el lado competitivo y de esports de lado, para apostar por una experiencia cooperativa mucho más cerrada. Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction se tomará algunas libertades que nunca le habíamos visto a la serie, incluso tocando temas sobrenaturales que como era de esperarse, ya causaron algunas reacciones entre la comunidad. Vale la pena recordar que este título anunciado desde E3 2019, tuvo que cambiar su nombre inicial el cual, tenía el peor timming posible debido a la pandemia que nos sigue aquejando. Como sea, habrá que darle una oportunidad a este nuevo FPS multiplayer cuando se esté lanzando en básicamente todas las plataformas el próximo 20 de enero.

Windjammers 2

Seguramente que si creciste en los años noventa y te gustaba pasar mucho rato en las arcades, tenías dentro de tus favoritos a Windjammers, ese interesante y muy divertido título en el que competías en partidos de lanzamiento de discos, esto en medio de una colorida playa llena de detalles. Pues bien, como la nostalgia sigue siendo pilar importante de esta industria, el próximo 20 de enero, de la mano de los siempre geniales, Dotemu, se estará lanzando Windjammers 2 en PS4, Switch, Xbox One y PC, secuela del clásico de 1994 que tanto disfrutamos en el Neo Geo. La verdad es que lo mostrado hasta el momento de este título luce verdaderamente genial, pues indudablemente está capturando toda la esencia del clásico y a la vez, implementa nuevas ideas a nivel de gameplay que lucen geniales.

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2

Seguro que si eres amante de la serie de Mega Man, tendrás muy en cuenta que desde hace un rato, Inti Creates ha seguido con su legado a través de una serie completamente nueva, una que indudablemente toma los conceptos más modernos de la saga de Zero. Gunvolt se ha convertido en un nuevo personaje de culto entre quienes gustan de los run & gun clásicos que se siguen haciendo en estos días y para fortuna de todos nosotros, el próximo 27 de enero se estará lanzando una nueva entrega en todas las plataformas. Hablamos de Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2, secuela de aquel maravilloso spin-off de 2019 que vino a refrescar la propia fórmula de la serie y que esperamos, se siga con ese camino en este nuevo juego. Simplemente no podemos esperar para tener más de toda esta forma tan pura de diseño.

Pokémon Legends: Arceus

Siempre que una nueva entrega de Pokémon llega al mercado, todo tipo de reacciones se hacen escuchar. Por un lado está quien gusta de que la serie mantenga su forma más clásica y pura, y por el otro, están los progresistas que aseguran que ya es tiempo de que se dé el siguiente paso. Pues bien, el próximo 28 de enero, estaremos siendo testigos de todo un suceso para esta súper exitosa franquicia, pues Pokémon Legends: Arceus se estará lanzando en el Nintendo Switch con la importante misión de revolucionar la manera en la que siempre han funcionado estos icónicos RPG. Por el momento, seguimos con un montón de dudas sobre cuál es el verdadero camino de este juego y sobre todo, qué representa para el futuro de Pikachu y compañía, pero de lo que sí estamos seguros, es de que los ojos de toda la industria estarán sobre él para ver qué resulta.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Vivimos en una época en la que los relanzamientos son parte importante de la industria, lo cual, indudablemente siempre genera polémica. Sin importar de qué lado estés, lo que sí es innegable es lo positivo que es que la mayor cantidad de juegos esté disponible para cualquiera que los quiera disfrutar. Sin duda alguna, dos de los más grandes juegos del PS4 fueron Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy. Por tal motivo, PlayStation ha decidido darles una manita de gato para mejorarlos en lo técnico y así, traerlos de vuelta en nuevas versiones al PS5. Estos dos grandísimos títulos se estarán vendiendo justo en la Uncharted: Legacy of Thieves Collection este 28 de enero, por supuesto, como exclusiva de la más reciente consola de Sony. Simplemente no habrá mejor manera de disfrutar de estas maravillosas aventuras que con todo el poder de un PS5.