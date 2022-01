Square Enix reafirma su compromiso con los NFT

El año pasado se dio a conocer que Square Enix tenía la intención de entrar de lleno al mercado de los NFT. Ahora, en una carta para celebrar el inicio de 2022, Yosuke Matsuda, presidente de la compañía japonesa, reafirmó su compromiso con esta controversial tendencia, y aseguró que los responsables de Final Fantasy no tienen la intención de abandonar este mercado.

Para celebrar el inicio del nuevo año, Matsuda emitió una carta para el público en general, en donde señaló que el 2021 fue solo el comienzo para los NFT, y espera que a lo largo de 2022 más gente esté dispuesta a darle una oportunidad a esta tendencia. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Me doy cuenta de que algunas personas que ‘juegan para divertirse’ y que actualmente forman la mayoría de jugadores que han expresado sus reservas hacia estas nuevas tendencias, y es comprensible. Sin embargo, creo que habrá un cierto número de personas cuya motivación es “jugar para contribuir”, con lo que me refiero a ayudar a que el juego sea más emocionante. Los juegos tradicionales no han ofrecido un incentivo explícito para este último grupo de personas, que estaban motivados estrictamente por sentimientos personales tan inconsistentes como la buena voluntad y el espíritu voluntario. Este hecho no es ajeno a las limitaciones del UGC (contenido generado por el usuario) existente. UGC ha sido creado únicamente por el deseo de los individuos de expresarse y no porque existiera ningún incentivo explícito para recompensarlos por sus esfuerzos creativos. Veo esta como una de las razones por las que no ha habido tantos contenidos importantes que cambien el juego que hayan sido generados como era de esperar”.