2022 representa el 30 aniversario de Kirby, y Nintendo tiene planeado celebrar a esta pequeña bola rosa con un nuevo juego. Anunciado el año pasado, Kirby and the Forgotten Land ha estrenado un nuevo tráiler el día de hoy, el cual no solo nos da un buen vistazo al gameplay, sino que confirma un modo co-op y su fecha de lanzamiento.

En el nuevo avance de este título, tenemos la oportunidad de ver a Kirby recorrer lo que parece ser un extenso mundo en 3D, algo nuevo para la serie, y en el camino emplear algunas de sus icónicas transformaciones. Junto a esto, se ha confirmado que Kirby and the Forgotten Land llegará al Nintendo Switch el próximo 25 de marzo de 2022.

De igual forma, y como pudieron ver, este título contará con co-op. Aunque en el tráiler solo vimos a Bandana Waddle Dee, no se descarta la posibilidad de usar a otros personajes jugables. Sin duda alguna, esta parece la aventura de Kirby más grande hasta el momento.

Kirby and the Forgotten Land estará disponible en el Nintendo Switch el próximo 25 de marzo de 2022. En temas relacionados, Kirby fue nominado a un premio Grammy.

Nota del Editor:

Kirby and the Forgotten Land luce como el juego en 3D que los fans habíamos estado esperando por años. El tráiler promete bastante, y considerando que esta es la forma de celebrar el aniversario de esta adorable bola rosa, hay razones para emocionarse.

Vía: Nintendo