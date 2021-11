¡Kirby fue nominado a un Grammy!

El próximo 31 de enero del 2022 se llevarán a cabo la entrega número 64 de los Premios Grammy. Junto a artistas de renombre como Billie Eilish y Lil Nas X, a esta ceremonia se sumará Kirby, la adorable bola rosada de Nintendo, quien cuenta con su propio nominación.

Para ser específicos, Charlie Rosen y Jake Silverman, miembros del grupo The 8-Bit Big Band, fueron nominados en la categoría de Mejor arreglo, instrumental o acapella, esto gracias a su versión de Meta Knight’s Revenge, composición original de Jun Ishikawa, y la cual escuchamos por primera vez en Kirby Super Star del SNES.

Esta es la tercera ocasión en la que una canción de los videojuegos aparece en los Grammy. En 2010, Baba Yetu, el tema principal de Civilization IV ganó el premio de Mejor arreglo instrumental con vocalista. Después, en 2013 Journey fue nominado a Mejor banda sonora para medios visuales. Esperemos que Kirby se convierta en el segundo representante de esta industria en obtener uno de estos galardones.

En temas relacionados, aquí puedes checar el tráiler del nuevo juego de Kirby.

Nota del Editor:

The 8-Bit Big Band es un fenomenal grupo que se ha encargado de hacer increíbles covers de las mejores canciones de los videojuegos. Mis favoritos son el tema de Tetris, Lonely Rolling Star y Jump Up Super Star. No lo duden, denle una oportunidad a esta banda.

Vía: Eurogamer