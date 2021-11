El próximo 9 de diciembre por la noche, se llevará a cabo una nueva edición de The Game Awards, ceremonia en donde la prensa de todo el mundo premia a lo mejor del año en cuanto a videojuegos. Finalmente conocemos a los nominados de cada categoría y como es lo normal, se generó muchísima polémica luego de saber qué títulos estarían compitiendo por llevarse el codiciado trono de Game of the Year o Juego del Año. Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart y Resident Evil Village, fueron los seleccionados en este año, y a pesar de que en efecto, todo son grandísimos juegos, se dejaron fuera a otros que indudablemente merecía estar. Por tal motivo, acá te presentamos a cinco que para nosotros, debieron de haber sido nominados al llamado GOTY 2021.

Returnal

De la mano de los genios de Housemarque, a inicios de este año nos llegó la impresionante propuesta de Returnal, título que para muchos representó el verdadero arranque de la actual generación de consolas por las maneras en las que aprovechaba cada una de las nuevas capacidades del PlayStation 5, sintiéndose justamente como una experiencia que había sido total y completamente pensada para este hardware. Además, tenemos un shooter en tercera persona con estructura de Roguelike que brilla de manera intensa en cada uno de sus apartados, desde una intrincada y muy misteriosa historia, hasta gráficas de alarido que te dejarán impresionado. Ni qué decir de lo que se hizo a nivel de controles, pues simplemente son perfectos. Indudablemente, un juego que jurábamos competiría por el GOTY de este año.

Forza Horizon 5

Probablemente el juego del momento del que todo el mundo está hablando. Después de habernos presentado cuatro entregas en las que cada una iba superando a su antecesora, Playground Games vuelve con su serie estrella para demostrar cómo se hace un título de carreras moderno que además, estás estructurado en un mundo abierto. En esta ocasión se nos lleva a los exóticos paisajes mexicanos para presentarnos una aventura llena de variedad y grandes momentos. Es verdad que Forza Horizon 5 toma pocos riesgos y que en realidad, propone nada nuevo en términos de gameplay, sin embargo, todo lo que hace lo hace de una gran manera, esto sin mencionar que probablemente, sea uno de los juegos más impresionantes en términos visuales que finalmente hace que tener un nuevo Xbox, tenga mucho más sentido.

Guilty Gear Strive

La era dorada de los juegos de peleas pasó hace un largo tiempo, por lo que cada vez que hay una nueva entrega de cualquiera de sus series fuera de Street Fighter, no suele haber tanto ruido a su alrededor. Este año, los maestros de Arc Systems Works nos presentaron a la nueva entrega de la que es probablemente, su franquicia más reconocida y querida. Guilty Gear Strive representa a la excelencia dentro de este icónico género, pues es simplemente perfecto en cosas como sus controles y en general, en sus mecánicas de juego. Si a lo anterior le agregas un apartado gráfico y sonoro de auténtico alarido, tienes como resultado uno de los fighting games más destacados de los últimos años que probablemente, todo el mundo debería de probar sin importar qué tanta experiencia se tenga con este tipo de títulos.

Shin Megami Tensei V

2021 ha sido un año verdaderamente increíble para los juegos de rol japonés. Básicamente desde todos los frentes hemos tenido propuestas interesantes, sin embargo, cuando se habla de esta forma de diseño, el nombre de Atlus y claro, el de Shin Megami Tensei, tienen que ser mencionados sí o sí. Después de una muy larga espera desde la época del 3DS, la nueva entrega numérica de esta serie ha llegado de manera exclusiva al Nintendo Switch y justo como se anticipaba, funciona de manera sensacional en cada una de sus partes. Shin Megami Tensei V nos recuerda por qué es que su nombre es tan importante y además, trae a la mesa nuevos conceptos a nivel de gameplay que indudablemente tendrán eco en el futuro del género. Además, la manera en la que en esta ocasión se nos cuenta la historia, es algo que te envuelve desde el primer momento y que no te suelta hasta que los créditos finales están rodando frente a tus ojos.

Tales of Arise

La serie de Tales of puede presumir uno de los puestos con más prestigio dentro del medio, pues es de los que se intentó oponer al dominio del combate por turnos dentro del rol japonés, al traer mecánicas altamente enfocadas a la acción que incluso podríamos decir, dio nacimiento a un nuevo sub género que es de muchísima importancia en la actualidad. Luego de una espera considerablemente larga, una nueva entrega de esta exitosa franquicia de Bandai Namco llegó este año bajo el nombre de Tales of Arise, la cual, nos recordó por qué es que todo su concepto es tan importante al sumergirnos en una aventura que se siente totalmente clásica pero que a la vez, inserta elementos de modernidad que el vienen verdaderamente bien. Ni qué decir de su conmovedora historia, personajes memorables, dirección de arte y claro, combates llenos de adrenalina que te mantendrán al filo de tu asiento de inicio a fin.