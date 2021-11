Uno de los mayores rumores de los últimos meses se ha vuelto realidad. Por medio de un tráiler, se ha confirmado que MultiVersus, el Smash de Warner Bros. con propiedades como Batman, Hora de Aventura, Game of Thrones y más, sí es oficial, y estará disponible el próximo año.

Por medio de un tráiler, se ha confirmado que MultiVersus es un juego free-to-play que llegará a consolas y PC el próximo año, desarrollado por Player First Games. Una de las mayores diferencias a comparación de otros títulos en el género, es un enfoque en partidas de 2v2. Si bien este título ofrece una experiencia para un solo jugador, algunas mecánicas están hechas para el modo cooperativo.

Como pudieron ver, este juego cuenta con una extensa lista de personajes de las propiedades de Warner Bros. Desde DC, pasando por Cartoon Network, hasta HBO. Sí, eso incluye al Shaggy Ultra Instinto. Algunos de estos peleadores incluso cuentan con sus voces originales.

MultiVersus llegará como un juego free-to-play a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto de 2022. El título contará con cross-play entre todas las plataformas, y también veremos actualizaciones gratuitas que agregarán más personajes, escenarios y modos de juego. Ya puedes registrarte aquí.

En temas relacionados, se ha revelado la posible fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy. De igual forma, los desarrolladores de Shadow of War ya están trabajando en un nuevo juego.

Nota del Editor:

Es real. Tal vez no lo puedas creer, pero esto es real. Tras el fracaso que fue Nickelodeon All-Stars Brawl, esperemos que los desarrolladores de Player First Games tengan en cuenta que usar sus propiedades no es suficiente, y es necesario hacer un buen juego primero.

Vía: Warner Bros.