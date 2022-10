5 juegos de Halloween que no dan miedo

Llegó uno de las épocas favoritas del año para muchos, una que es ideal para ver películas de terror y por qué no, jugar algún título de esos que te mantienen al filo del asiento por su tétrica atmósfera. A pesar de lo anterior, también es importante disfrutar la cara más amable e inocente del Halloween, una que lleva los sustos a un lado amigable para que incluso quienes no gustan del género de horror, puedan pasar un gran rato. En caso de que tú seas de esos que simplemente no puede jugar un Resident Evil o un Silent Hill, pero igual quieres vivir estas fechas de gran forma, te presentamos cinco juegos con temática de Halloween pero que en realidad, no dan nada de miedo… ¿o sí? Como sea, lo que sí te aseguramos es que cada uno de ellos es fantástico en todo lo que intenta.

Luigi’s Mansion 3

Una de las grandes joyas exclusivas del Nintendo Switch de la que creemos, se debería de hablar de manera mucho más constante. Luego de que esta serie tuviera dos fantásticas entregas, la gente de Next Level Games regresó para una tercera parte, una que llevaría el concepto de estar dentro de una casa de muñecas, justamente al siguiente nivel. Luigi’s Mansion 3 es brillante por donde se le mire. Además de lucir uno de los gráficos más impresionantes de la consola, la manera en la que están construidos cada uno de los pisos y cuartos del hotel embrujado que tenemos que recorrer, harán que tu boca se caiga al piso por su nivel de detalle y sobre todo, por lo creativos que son los puzzles que en ellos tienes que resolver. Además, su modo cooperativo lo convierten en una opción ideal para disfrutarse con alguien más.

MediEvil

Lanzado originalmente para el primer PlayStation en 1998, parecía que MediEvil se convertiría en uno de los nombres insignia de Sony, y a pesar de que si bien, tuvo un par de secuelas, siempre se ha mantenido como una franquicia de nicho. Creemos que justamente estas fechas de Halloween son ideales para que le des una oportunidad a Sir Daniel Fortesque y compañía para que te des una idea de por qué hay tanto culto a su alrededor. En caso de que no lo sepas, estamos ante un título de aventura en tres dimensiones con muchos elementos de hack and slash. De hecho, podríamos decir que este trabajo de Guerrilla, los también padres de Horizon Zero Dawn y Forbidden West, fue uno de los primeros intentos por hacer que este género funcionara. La buena noticia acá es que en 2019 se lanzó una versión remasterizada del primer título de la saga en PS4 que vale mucho la pena.

Zombies Ate My Neighbors

Siempre que uno habla de videojuegos clásicos, el nombre de LucasArts sale de alguna u otra manera. El legado de este extinto estudio es uno de los más ricos de todo el medio. Dentro de sus trabajos más recordados y queridos por los fans tenemos a Zombies Ate My Neighbors, título lanzado en 1993 para el Super Nintendo y para el Sega Genesis. Este juego fue tan especial por un montón de razones. Lo primero era su alocado nombre y concepto, el cual, nos ponía en decenas de calabozos llenos de monstruos en los que teníamos que salvar a diferentes personajes de ser devorados. Su naturaleza arcade, combinada con su muy particular look y estilo de pixel art sin igual, hicieron que en poco tiempo se convirtiera en todo un clásico que por supuesto, resulta más que ideal para jugar siempre que es Halloween.

Bloodstained: Curse of the Moon

Nuestro listado simplemente no podía quedar completo sin alguna recomendación Indie, una que estamos seguros, te encantará. Dentro del nuevo proyecto de Koji Igarashi luego de su salida de Konami y de que claro, dejara de trabajar en Castlevania, fue la colaboración que tuvo con los genios de Inti Creates, los cuales, decidieron llevar a la nueva serie de esta auténtica leyenda del diseño de videojuegos, a la era de los 8 bits. Bloodstained: Curse of the Moon es mucho más que una carta de amor a la primera etapa de los Belmont, es una reinterpretación de cómo es que funcionaban los juegos de aquella época con toques modernos y a la vez ya conocidos. Su temática y trabajo visual lo hacen verdaderamente irresistible y claro, una opción más que adecuada para disfrutar en Halloween. Por cierto, su secuela también es una de las mejores opciones que puedes tomar.

Batman Arkham Knight

Batman y el Halloween siempre han tenido una relación íntima. Las historias del caballero de la noche que se desarrollan durante la llamada noche de brujas, siempre tienen un sabor especial. Para ejemplo de lo anterior está Batman Arkham Knight, título que cerró con la saga de Rocksteady a inicios de la generación pasada de manera magistral, tomando lo mejor de sus antecesores y aprovechando la tecnología que el PS4 y Xbox One permitían en esos momentos. Sí, en caso de que no lo recuerdes, este juego se desarrolla en Halloween, lo cual, lo hacen una de las mejores opciones disponibles para todo el que quiera vivir estas fechas sin esta agarrado del asiento lleno de terror. Además, sobra decir que actualmente es uno de los juegos más accesibles y fáciles de conseguir.