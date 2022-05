5 juegos a seguir en junio

Después de que abril y mayo fueran auténticos desiertos si de lanzamientos de videojuegos importantes hablamos, parece que junio finalmente será el momento en el que el medio comience a levantar un poco de cara al inicio de la temporada más fuerte del año. Debido a lo anterior, hemos decidido presentarte a los cinco títulos que creemos, deberías de tener muy presentes a lo largo de las siguientes cuatro semanas, pues la verdad, ahora sí hay cosas bastante interesantes en casi todos los frentes. Esperamos a que nos cuentes a cuál de todos ellos piensas darle una oportunidad desde su día de lanzamiento.

Diablo Immortal

Blizzard se encuentra en un momento verdaderamente complicado. A pesar de que la compra por parte de Xbox va por buen camino, los escándalos y problemas alrededor del famoso desarrollador siguen de manera constante. Para muchos, la manera de empezar a lavar su imagen tiene que ver exclusivamente con lanzar juegos de la calidad que siempre los ha caracterizado. Dicho intento se va a dar este 2 de junio con Diablo Immortal, título que si bien, para nada representa al esperado Diablo IV, sí parece ser un entrega bastante digna de la importante franquicia. Espera su estreno en iOS y Android, aunque si eres de los que simplemente no soporta jugar en su celular, te alegrará saber que también estará recibiendo una versión para PC.

Mario Strikers: Battle League

Es momento de que Mario y compañía regresen a las canchas. En este año mundialista, Next Level Games buscará demostrar de nueva cuenta su valía luego de haber sido comprados por Nintendo, pues Mario Strikers: Battle League estará aterrizando en el Nintendo Switch de manera exclusiva este 10 de junio. Luego de todas las horas de diversión que nos dieran los juegos de Gamecube y Wii, la idea de tener un título de futbol dentro del Mushroom Kingdom, la verdad es que nos emociona enormemente. Por supuesto que aún falta por ver con qué tanto contenido llega esta nueva entrega, pues en los últimos juegos de este tipo, Nintendo ha quedado a deber justamente por querer lanzar experiencias que no se sienten tan completas en sus primeros días.

The Quarry

El nombre de Supermassive Games saltó a la fama cuando durante la generación pasadas de consolas, lanzaban de manera exclusiva para el PS4, Until Dawn, juego de aventura que básicamente nos ponía en medio de una clásica película de terror tipo slasher, en donde nuestras decisiones y algunas acciones, determinarían si es que los protagonistas podrían o no sobrevivir la noche. El resultado al final fue mucho mejor de lo que nos esperábamos por lo que desde hace un rato, nos llevábamos preguntando qué sería lo siguiente para este desarrollador. Pues bien, dicha espera terminará este mismo 10 de junio con The Quarry, título que igualmente se ve lleno de grandes ideas y estilo. Lo podrás disfrutar en PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

La esperanza de tener un nuevo Fire Emblem estaba muy viva hace unos meses, sin embargo, Nintendo decidió que por ahora, nos tendríamos que conformar con un nuevo juego tipo Warriors, basado en esta querida franquicia. Fire Emblem Warriors: Three Hopes tomará al mundo de Fire Emblem: Three Houses para presentar una nueva experiencia musou, mismas que sabemos, pueden no ser para todos. La verdad es que los últimos juegos de Omega Force en los que se usan series de Nintendo, se han tenido buenos resultados, por lo que esperamos, este nuevo intento igual sea algo digno de los fans. Puedes esperar a que este título llegue exclusivamente al Switch el próximo 24 de junio.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Después de que hace poco más de un año, Monster Hunter Rise tomara por asalto al Nintendo Switch, impresionando a propios y extraños por sus excelentes ideas y logros a nivel técnico, ha llegado el momento de regresar al caza monstruos con su primer gran expansión. Sunbreak buscará presentar una experiencia completamente nueva y muy robusta justo como Iceborne lo hizo con Monster Hunter World hace un par de años y claro, podemos estar completamente seguros de que lo logrará. Espera poder disfrutar de este DLC el siguiente 30 de junio tanto en la versión de Switch, como en la de PC.