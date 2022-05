Nos encontramos a solo unas horas de que junio comience, y si pensabas que a Xbox se le había olvidado compartir la lista de juegos que llegarán a Game Pass. En esta ocasión tenemos una colección bastante interesante que vale la pena checar.

A partir del día de mañana, 1 de junio, estos son los juegos que llegarán a Xbox Game Pass:

–For Honor: Marching Fire Edition (Nube, Consola y PC) – 1 de junio

–Ninja Gaiden: Master Collection (Consola y PC) – 2 de junio

–Assassin’s Creed Origins (Nube, Consola y PC) – 7 de junio-Chorus (Nube, Consola y PC) – 7 de junio

–Disc Room (Nube, Consola y PC) – 7 de junio

–Spacelines from the Far Out (Consola y PC) – 7 de junio

Nota del Editor:

En esta ocasión, títulos como For Honor, Assassin’s Creed Origins y Ninja Gaiden: Master Collection llaman mucho la atención. La colección de Ninja Gaiden incluye los tres títulos más recientes de la serie, con todo y DLC, por lo que la selección de esta ocasión vale mucho la pena.

Vía: Xbox