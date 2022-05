Pese a que las dos películas de Sonic the Hedgehog toman cierta inspiración de los juegos de SEGA, estas historias son originales en su mayor parte. Sin embargo, parece que la tercera aventura cinematográfica del erizo azul por fin estará basada en entregas específicas.

Durante una sesión de preguntas en la Comic-Con de Klamath Community College, Pat Casey y Josh Miller, escritores de las películas de Sonic, revelaron que Sonic the Hedgehog 3 tomaría inspiración de Sonic Adventure 2 y Shadow the Hedgehog. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“El hecho de que Shadow vaya a estar claramente en la franquicia en el futuro, no creo que revele nada para decir que nos encantaría incorporar elementos de Sonic Adventures 2 y Shadow the Hedgehog, su spin-off en solitario”.

Como seguramente ya lo saben, la escena post-créditos de Sonic the Hedgehog 2 nos dio un vistazo a Shadow the Hedgehog. De esta forma, era de esperarse que varios elementos de Sonic Adventure 2 sean usados para la siguiente película del erizo. Sin embargo, llama mucho la atención que Shadow the Hedgehog también se está tomando en cuenta.

Recordemos que si bien Shadow the Hedgehog expande la historia de este personaje, también introdujo varios elementos controversiales, como el uso de armas, la posibilidad de atacar al presidente de los Estados Unidos, y monstruos interdimensionales. Es probable que estos puntos no sean usados al final del día, pero no sería sorpresa ver a Shadow con un arma en algún punto de esta película.

En temas relacionados, aquí te decimos cuándo se estrenará Sonic the Hedgehog 3. De igual forma, Sonic the Hedgehog 2 ya está disponible en servicios de streaming.

Nota del Editor:

Junto a Shadow, es probable que Sonic the Hedgehog 3 también nos dé un vistazo a otros personajes del extenso mundo de Sonic, como Rouge the Bat o Amy Rose. Será interesante ver qué sucederá con esta cinta, lástima que tendremos que esperar un par de años antes de tener una respuesta.

Vía: ScreenRant