5 juegos a seguir en agosto

Última llamada para que inicie de lleno la temporada fuerte de lanzamientos. Agosto aparece como un mes relativamente tranquilo, esto luego de un intenso julio que nos dio a algunos de los juegos más destacados de este año. Indudablemente, las siguientes cuatro semanas serán de descanso para las carteras de algunos, asunto que por supuesto, para nada quiere decir que no vayamos a tener varios estrenos de los que indudablemente vale la pena estar al pendiente. Sin más, acá te van cinco títulos en específico a los que creemos, les deberías de prestar atención, pues prometen bastante. La buena noticia es que básicamente hay para todos los gustos, así que seguro encontrarás algo de tu interés.

Saints Row

Después de cuatro juegos marcadamente exitosos en lo comercial, la gente de Volition está lista para que este 29 de agosto en consolas de pasada y actual generación, así como PC, su serie regrese con una versión completamente nueva y según ellos, mejorada. Ahora bajo las alas de Deep Silver, este peculiar desarrollador nos mostrará una visión renovada de lo que es hacer juegos de mundo abierto en pleno 2022. Saints Row como han decidido llamar a este reboot de franquicia, también llega con el importante reto de cambiar parte de su tono y forma, pues recordemos, una de las principales características de la serie era hacer bromas políticamente incorrectas que hoy en día, son altamente juzgadas y hasta estigmatizadas por parte de la sociedad. Habrá que ver si los involucrados están a la altura y entregan el juego que su base de fans está esperando.

Soul Hackers 2

Fans de Shin Megami Tensei y en general del RPG hardcore, prepárense porque luego de 25 años, una nueva entrega de Devil Summoner se estará estrenando. Así es, de manera completamente sorpresiva, hace unos meses, Atlus decidió confirmar que Soul Hackers 2 era toda una realidad y que en muy poco tiempo podríamos disfrutar de él. Pues bien, la espera finalmente está por acabar, pues este 26 de agosto, consolas de pasada y actual generación, así como la PC, estarán recibiendo a esta nueva entrega de la saga de juegos de rol japonés, una que no muchos han probado pero que estamos seguros, ésta será la puerta perfecta de entrada. Dado el buen camino del estudio en los últimos años y claro, el impecable trabajo que se ha hecho con la franquicia, podemos estar seguros de que todo saldrá a pedir de boca.

Pac-Man World Re-Pac

Estamos completamente seguros de que si fuiste niño en los años noventa y gustabas de los platformers 3D de mascotas, en alguno u otro momento, Pac-Man World pasó por tu PlayStation. La verdad es que cuando se trata del género de las plataformas, al gran ícono de Namco no le ha ido muy bien, sin embargo, este juego originalmente lanzado en 1999, es la gran excepción, pues consiguió ponerse a la par de los más grandes de la época. Sabiendo perfectamente que existe un especial cariño por este título, Bandai Namco estará lanzando Pac-Man World Re-Pac este 26 de agosto en todas las plataformas, tratándose de un remake completo del clásico antes mencionado que según lo que se nos ha mostrado hasta el momento, estará a la altura de lo que los fans están esperando, esto sin mencionar que seguramente será una gran oportunidad para que muchos lo experimenten por primera vez.

Destroy All Humans! 2: Reprobed

Pandemic Studios es uno de esos desarrolladores a los que siempre vamos a extrañar, esto gracias a su forma tan peculiar de hacer shooters en tercera persona. Sin duda alguna, uno de sus sellos más importantes fueron los títulos de Destroy All Humans!, los cuales, de forma muy alocada, nos ponían en los pies de un alien que tenía el objetivo de acabar con la raza humana. Luego del buen resultado que se tuvo con el remake del primer título de la serie, ahora es turno de la segunda entrega. Destroy All Humans! 2: Reprobed está programado para salir este 30 de agosto en PS5, Xbox Series X|S y PC. Así es, THQ Nordic decidió que en esta ocasión, el juego solo saldría para plataformas de nueva generación, pues se están intentando nuevas cosas que ya no son posibles en el viejo hardware, asunto que indudablemente emociona.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

2022 ha sido un año muy importante para las Tortugas Ninja. Luego de que hace unas semanas, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se lanzara con mucho éxito, es momento de regresar al pasado con la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, la cual, agrupa a 13 de los títulos más importantes de esta franquicia que salieron desde finales de los años ochenta y toda la década de los noventa bajo el desarrollo de los mejores equipos de Konami. La gran noticia acá es que el trabajo está bajo las manos de Digital Eclipse, estudio especializado en la restauración de viejos videojuegos que además, suele ofrecer una enorme cantidad de material extra en sus productos. Indudablemente, este es uno de los mejores paquetes del año. Espéralo en todas las plataformas menos PC este 30 de agosto.