Durante la presentación de Marvel Studios en el pasado San Diego Comic-Con se revelaron los planes para la quinta y sexta fase del MCU, y se confirmó que Black Panther: Wakanda Forever será la última cinta de la cuarta fase. De esta forma, muchos se preguntaron si The Guardians of the Galaxy Holiday Special, el cual llegará a Disney+ a finales de año, es canon o no. Afortunadamente, James Gunn ha aclarado esta duda.

Por medio de Twitter, James Gunn, director de todas las películas de Guardians of the Galaxy, confirmó que The Guardians of the Galaxy Holiday Special es el epílogo de la cuarta fase del MCU, y es completamente canon. Aunque dentro de la línea temporal del universo de Marvel, este especial se desarrolla entre los eventos de Thor: Love and Thunder y Guardians of the Galaxy Vol. 3, se estrenará después de Black Panther: Wakanda Forever y antes de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

The Guardians Holiday Special is the epilogue of Phase 4. 🎅👍 https://t.co/9mDfmn25tH — James Gunn (@JamesGunn) August 1, 2022

Por si fuera poco, Gunn también mencionó que The Guardians of the Galaxy Holiday Special es una parte fundamental para entender por completo la tercera película de este equipo espacial. Además de contar con información sustancial, también introducirá a un personaje que el director llama “uno de los mejores personajes de MCU de todos los tiempos”.

Por el momento no hay una fecha de estreno, pero The Guardians of the Galaxy Holiday Special llegará a Disney+ en algún punto del próximo mes de diciembre. En temas relacionados, presidente de Marvel Studios acepta los errores de la cuarta fase del MCU. De igual forma, esta es la diferencia entre Kang y Thanos en el MCU.

Nota del Editor:

Considerando que a mucha gente no le gustó la idea de ver WandaVision para entender Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es probable que estas quejas se repitan una vez que Guardians of the Galaxy Vol. 3 el próximo año. Por lo mientras, solo nos queda disfrutar de las futuras películas y series de Marvel.

Vía: James Gunn