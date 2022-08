Xenoblade Chronicles 3 se ha estrenado por todo lo alto y su creador, Tetsuya Takahashi, volvió a superarse a sí mismo con un sorprendente título de RPG que tiene todas las pancartas para situarse no sólo como un referente en el género de los juegos de rol, sino para ser considerado uno de los mejores productos del presente año.

El referido éxito no hubiera sido posible, sin la extensa trayectoria de Takahashi en la industria de los videojuegos, la cual comenzó a finales de los años ochenta, donde se incorporó a Nihon Falcom, para estar involucrado en el desarrollo de Ys III: Wanderers from Ys y Dragon Slayer: The Legend of Heroes.

Un par de años más tarde, se adhirió a Squaresoft, hoy Square-Enix, dejando patente la calidad de su trabajo en producciones como Final Fantasy V, Final Fantasy VI y Chrono Trigger, mismas que han quedado plasmadas en la historia del entretenimiento.

A su paso por dicha compañía, contrajo nupcias con Kaori Tanaka, mejor conocida por el seudónimo de Soraya Saga y que ha colaborado con su marido en múltiples proyectos. La historia de amor persiste hasta la fecha pero en 1999, el señor Takahashi decidió abandonar Squaresoft, debido a que no quería encasillar su imaginación tan sólo a la saga Final Fantasy.

Tal decisión marcó un punto de inflexión no sólo en la carrera profesional de su aprendiz, Tetsuya Nomura, quien saltó a la fama por el diseño de los personajes principales de Final Fantasy VII, sino para el propio Tetsuya, convirtiéndose en el cofundador de Monolith Soft, donde el mundo gamer ha sido testigo de la concepción relativa a licencias de gran envergadura como Xenogears, la trilogía de Xenosaga y por supuesto, Xenoblade Chronicles.

Aunque no existe conexión en la historia entre sus diferentes obras, Tetsuya Takahashi quiso que las franquicias referidas previamente llevaran el prefijo “Xeno”, para ser vistas como un símbolo de identidad y distinción únicamente ligado a él mismo.

En otro orden de ideas, Soma Bringer es un RPG en el que participó el multicitado personaje, mismo que fue lanzado para Nintendo DS únicamente en Japón, casi un año después de que Monolith Soft hubiera sido adquirida por Nintendo en 2007 y sería la antesala para convertir Monado: Beginning of the World en la icónica serie que hoy conocemos como Xenoblade Chronicles.

Sin duda alguna, el legado de Takahashi ha alcanzado la cúspide con Xenoblade Chronicles 3 y será interesante conocer cuáles son los próximos retos en los que incursionará el artista japonés, ya sea dentro de su universo denominado “Xeno” o prefiera abarcar nuevos horizontes. Cualquiera que sea su decisión, será una nueva exclusiva de Nintendo.

